Poznat razlog zašto je Livaković odbio dvostrukog prvaka Europe: Jedna stvar mu se nikako ne sviđa

Engleski prvoligaš Nottingham Forest službeno je poslao ponudu za Dominika Livakovića uz dopuštenje Fenerbahčea. No, iako hrvatski vratar želi napustiti Istanbul, trenutno nema namjeru prihvatiti ponudu engleskog kluba. Livaković navodno nije uvjeren da je Forest pravi korak u ovom trenutku njegove karijere, prenose turski mediji.

Kako je objavio ugledni The Guardian, Fenerbahče je ušao u intenzivne pregovore s Nottinghamom, budući da je Jose Mourinho odlučio kako će njegov prvi vratar u novoj sezoni biti Irfan Can Egribayat. Livaković je time postao višak u Feneru pa se transfer nametao kao logična opcija.

Trener Foresta Nuno Espirito Santo traži pojačanje na vratima. Dosad mu je prva opcija bio Belgijac Matz Sels, ali Livakovića vidi kao idealno rješenje i novog prvog golmana. Hit momčad prošle sezone je ovo ljeto već dovela osam novih igrača, uložili su više od 170 milijuna eura, a hrvatski reprezentativac mogao bi postati i deveto pojačanje, ukoliko pristane doći na Otok.