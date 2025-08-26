Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NE ŽELI IĆI

Poznat razlog zašto je Livaković odbio dvostrukog prvaka Europe: Jedna stvar mu se nikako ne sviđa

Pariz: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice UEFA Lige nacija između Francuske i Hrvatske
Icon Sport/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 18:49

Kako je objavio ugledni The Guardian, Fenerbahče je ušao u intenzivne pregovore s Nottinghamom, budući da je Jose Mourinho odlučio kako će njegov prvi vratar u novoj sezoni biti Irfan Can Egribayat.

Engleski prvoligaš Nottingham Forest službeno je poslao ponudu za Dominika Livakovića uz dopuštenje Fenerbahčea. No, iako hrvatski vratar želi napustiti Istanbul, trenutno nema namjeru prihvatiti ponudu engleskog kluba. Livaković navodno nije uvjeren da je Forest pravi korak u ovom trenutku njegove karijere, prenose turski mediji.

Kako je objavio ugledni The Guardian, Fenerbahče je ušao u intenzivne pregovore s Nottinghamom, budući da je Jose Mourinho odlučio kako će njegov prvi vratar u novoj sezoni biti Irfan Can Egribayat. Livaković je time postao višak u Feneru pa se transfer nametao kao logična opcija. 

Trener Foresta Nuno Espirito Santo traži pojačanje na vratima. Dosad mu je prva opcija bio Belgijac Matz Sels, ali Livakovića vidi kao idealno rješenje i novog prvog golmana. Hit momčad prošle sezone je ovo ljeto već dovela osam novih igrača, uložili su više od 170 milijuna eura, a hrvatski reprezentativac mogao bi postati i deveto pojačanje, ukoliko pristane doći na Otok.

Joško Gvardiol neće igrati za Hrvatsku u rujnu? Pojavio se veliki problem za Dalića i vatrene
Ključne riječi
Vatreni Nottingham Forest Fenerbahce Dominik Livaković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još