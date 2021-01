SVJETSKI KUP

Čudesna sezona Talijanke! Goggia u pet spustova do četvrte pobjede

Za 28-godišnju Talijanku to je bila 11. pobjeda u karijeri do koje je stigla u vremenu 1:27.75 minuta na spustu koji je, za razliku od jučerašnjeg, vožen na punoj dužini, jer su vremenski uvjeti to dopustili