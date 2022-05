VIDEO Čudesna izvedba Luke Modrića: Upisao je tri asistencije za samo 32 minute!

Real Madrid i Levante u rezultatskom smislu odigrali nebitnu utakmicu 36. kola LaLige, ali istinskim sportašima pojam "nebitna" ne postoji jer uvijek žele više, još, bolje... Kao naš Luka Modrić! Koji je vodio momčad do pobjede od 6:0.

U prvom poluvremenu upisao je čak tri asistencije i na taj način pomogao kraljevima da dođu do vodstva 4:0 nakon prvih 45 minuta. Profesionalno, moćno, istinski prikaz atmosfere koja vlada u Madridu.

Tijekom drugog poluvremena među strijelce se još dvaput upisao Vinicius, a Modrić je nakon žutog kartona u 69., igru napustio šest minuta kasnije. Umjesto njega ušao je Peter Gonzalez.

Već tijekom treninga uoči utakmice moglo se zaključiti da su igrači Reala sjajno raspoloženi i da su baš odlična "klapa", kako bi se reklo. Na taj način sve je odmah lakše i izvedivije. Uostalom, svako bi opuštanje moglo biti pogubno jer za Real sezona nije završila osvajanjem prvenstva.

Foto: Pablo Morano/XINHUA (220505) -- MADRID, May 5, 2022 (Xinhua) -- Real Madrid's Luka Modric celebrates the victory after the UEFA Champions League semifinal second leg football match between Real Madrid of Spain and Manchester City of England in Madrid, Spain, May 4, 2022. (Photo by Pablo Morano/Xinhua) Photo: Pablo Morano/XINHUA

Na Parku prinčeva u Parizu 28. svibnja čeka ih finale Lige prvaka protiv Liverpoola, engleskog moćnog stroja koji se želi osvetiti za onih 1:3 iz finala otprije četiri godine, koje je upamćeno po gafovima vratara Kariusa, ali i prekršaju Sergija Ramosa nad Mohamedom Salahom.

Egipćanina je ozlijedio i u VAR vremenima dobio bi crveni pa bi finale vjerojatno otišlo u nekom drugom smjeru. Ali, nije... I povijest je ispisana.

Kraljevi u ovakvoj formi i s ovakvim pristupom svakako su spremni ispisati još jedan njen djelić prvom Ligom prvaka u ovom desetljeću. A kad je Modrić u formi kao što je trenutno, nije to neizvedivo ili teško zamislivo...

>>> Lukinu asistenciju u 13. minuti Mendyju pogledajte OVDJE

>>> Lukinu asistenciju u 34. minuti Rodrygu pogledajte OVDJE

>>> Lukinu asistenciju u 45. minuti Viniciusu pogledajte OVDJE

>>> Luka Modrić ispisao još jedan djelić povijesti Reala

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.