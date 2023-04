Čudesna djevojka iz Hrvatske: Uklonili joj tumor i počela je medalje osvajati kao na traci

Hana Arapović postala je europska prvakinja u stolnom tenisu za igračice do 21 godine. Prvi put je hrvatski ženski stolni tenis osvojio zlato u toj dobnoj kategoriji. Imali smo prije europske juniorske prvakinje – Cornelia Vaida bila je prva u Bratislavi 2000. godine, a Tamara Boroš u Haagu 1995. Hrvatska je već došla do zlata na Europskom prvenstvu u kategoriji do 21 godine. Tomislav Pucar osvojio ga je u ruskom Sočiju 2017.

Imala sam punu kontrolu

- Pokušala sam biti što smirenija tijekom finala. Igrala sam do zadnjeg poena kao da je riječ o početku meča. Uspjela sam tijekom cijelog susreta imati punu kontrolu. Na dva prethodna EP-a, do 15 i do 19 godina, izgubila sam u četvrtfinalu. Ovo mi je prva medalja i jako sam ponosna - istaknula je Hana nakon osvajanja zlata.

Arapović na velikoj sceni ima zlato s Europskog juniorskog prvenstva u paru s Čehinjom Zaderovom, te broncu u mješovitom paru s Ivorom Banom. Osvojili su je prošle godine u Beogradu.

15.06.2022., Zagreb - Dom sportova, dvorana 2. Stolni tenis, WTT - Zagreb 2022 - zene, pojedinacno - kvalifikacije: Hana ARAPOVIC, Ayhika MUKHERJEE. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hana je u finalu pobijedila Njemicu Sophiu Klee s 4:1 (11:9, 11:3, 11:8, 5:11, 11:9), a u polufinalu bila je bolja od Njemice Mie Griesel (4:0). No, najtežu prepreku svladala je u četvrtfinalu pobijedivši Rumunjku Zahariju (4:2).

- Znamo se još od djetinjstva. Desetljeće smo igrale na turnirima i svaki put kad bismo se srele bila je to žestoka i neizvjesna borba. Nekad ona pobijedi, nekad ja... i tako se vrtimo u krug. Znamo se u dušu i jedino je prevagnula trenutačna inspiracija i jača glava. Obje smo radile toliko taktičkih varijacija svaki put kad bismo padale - rekla je Hana koja će u kolovozu napuniti 19 godina.

Njih dvije susretale su se veći dio omladinske karijere, u posljednje vrijeme čak i na seniorskim turnirima, i uglavnom je slavila Rumunjka. No, pamti se Hanina lanjska pobjeda, i to na europskom Top 10 u Toursu. Tada su obje imale isti omjer, a odlučujući je bio posljednji međusobni dvoboj. Hana je slavila pobjedu 4:1 i osvojila Top 10.

13.06.2022., Zagreb - Dom sportova, dvorana 2. Solni tenis, WTT - Zagreb 2022 - kvalifikacije: Anna Kirichenko - Hana Arapovic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Srce mi je kao kuća. Imao sam veća očekivanja u miksu s Ivorom Banom i u paru s Elenom Zaharijom nego u pojedinačnoj konkurenciji. Zato što Hana ima 18 godina, a ostale djevojke su starije ili bolje plasirane. No, išli smo iz meča u meč i ona je postajala sve sigurnija. U trenutku kad je pobijedila Zahariju, najveću konkurenticu u dosadašnjoj karijeri, a uglavnom je prije od nje gubila, očekivanja su porasla, no nisam joj to rekao. Bez obzira na tu pobjedu, cijelo prvenstvo bila je mirna, igrala je dobro, a sve probleme u igri sama je rješavala. U finalu je kontrolirala cijeli susret, a rezultat je posljedica dobre igre - rekao je Hanin otac i trener Darko Arapović.

Hana trenutačno igra za klub Weil iz Weila na Rajni, gradića od 30 tisuća stanovnika koji se nalazi na tromeđi Njemačke, Švicarske i Francuske i praktički je dio švicarskoga grada Basela. S našom skupinom zna raditi i Tamara Boroš, najbolja hrvatska stolnotenisačica svih vremena.

- Tamara mi pomaže savjetima, kao i moj tata Darko zbog kojeg sam i počela trenirati stolni tenis sa šest godina. Tata je i dalje moj glavni trener, on odlučuje o svemu - priča Hana.

13.06.2022., Zagreb - Dom sportova, dvorana 2. Solni tenis, WTT - Zagreb 2022 - kvalifikacije: Anna Kirichenko - Hana Arapovic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Leđa nisu bila problem...

Prije dvije godine dijagnosticiran joj je dobroćudni tumor jajnika.

- Bila sam šokirana kad sam doznala da sam teško bolesna. To se dogodilo slučajno, na pregledu na koji sam došla zbog višemjesečnih bolova u leđima. Kondicijski trener Kristijan Blažević spojio me s liječnicom Matijom Žutelijom Fattorini. Ona je odmah posumnjala da nije riječ samo o leđima. Liječnica mi nije ništa htjela reći, iako je sumnjala. Rendgen nije ništa pokazivao, ali me je dr. Žutelija Fattorini dodatno poslala na magnetsku rezonanciju. No, zbog aparatića u zubima nisam mogla obaviti magnetsku, tako da sam završila na CT-u. Na kraju sam saznala da mi teškoće stvara prilično velik tumor. Rasplakala sam se, najviše zbog straha da više neću moći trenirati. Srećom, tumor je bio dobroćudan - prisjeća se tih dana Hana.

Operirana je četiri dana nakon što joj je ustanovljen tumor, u bolnici je trebala biti 12 dana, a na kraju je izišla za sedam.