'Neke osobe iz Miočićeve obitelji me mrze, a i navijali su protiv mene'

Stipe Miočić je nakon više od godinu dana u svoje vlasništvo vratio pojas UFC prvaka. Američki borac hrvatskih korijena je prošli vikend na UFC 241 priredbi u Anaheimu nokautom pobijedio Daniela Cormiera i ponovno postao svjetski teškaški prvak.

Čestitke su mu stizale sa svih strana, a javio mu se i bivši prvak, poruku možete pogledati OVDJE.

Ali neki su primijetili da je izostala javna čestitka hrvatske borilačke legende Mirka Filipovića. Neki komentari na društvenim mrežama izazvali su reakciju Cro Copa koji je na svom Facebooku objasnio zašto je to učinio.

Mirko je istaknuo kako su neke osobe iz Miočićeve obitelji navijale protiv njega i pisale poruke mržnje uoči borbe, a to rade i danas.

No bez obzira na sve Cro Cop naglašava kako mu je čestitao na pobjedi iako Stipe to nije učinio kad je na Staru godinu 2016. osvojio Rizinov pojas. Ovo je objava Mirka Filipovića na Facebooku:

'Taman kad čovjek pomisli da ga ništa ne može iznenaditi, vidim da su se hrvatski portali uključili u raspravu jesam li ili nisam čestitao Stipi Miočiću. Pa je l' moguće? Pa još ne vjerujem ni da postoje osobe kojima je toliko dosadno i toliko dobro u životu da se zamaraju s nečim toliko trivijalnim poput jesam li ja nešto čestitao ili ne?! Pa je l' moguće to? Pa što koga briga jesam li ili nisam? A vidim da je, na žalost.

Moj odnos s Miočićem je moja privatna stvar i ako imam potrebu nešto mu reći ili poslati onda to napravim. I to na njegov privatni broj. A praviti javnu temu od nekakvog čestitanja je sramota. Prvo od pojedinaca koji su toliko plitki i da to uopće spominju, a drugo da to mediji još potenciraju. Sramota.

Možda griješim, ali nisam primijetio da je itko od medija ili pojedinaca koji meni šalju poruke s pitanjem "jesi čestitao Stipi" to isto pitanje postavio Miočiću za mene nakon što sam osvojio Rizinov pojas. Naravno da nije. Jer je to nebitno. I stvarno je. To je privatna stvar.

I nebitno je što su ljudi jako bliski Stipi (pojedinci iz njegove obitelji) javno navijali protiv mene. I pisali komentare pune mržnje za mene uoči borbe. I dan danas to ničim izazvani rade. Nebitno je jer te osobe meni ništa ne znače i to sigurno nije Stipin stav. A i ti me samo i mogu mrziti i ništa više.

A Stipe je zaista sjajan lik i veliki šampion i ima sav mogući respekt i simpatiju s moje strane. I poslao sam mu čestitku, naravno. Jer mi je drag i jer ju je zaslužio. Ali mogao sam i ja dobiti čestitku od njega nakon osvajanja, ali nisam. Ali to je opet stvar između mene i njega. I na tome treba i ostati. Pozdrav!'

