Cro Cop: Vidim li priliku da završim borbu ranije, to ću i učiniti

Cro Cop je gotovo osam godina čekao uzvratnu borbu protiv Roya Nelsona i napokon je dočekao. Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović pokušat će, otprilike oko pet sati po hrvatskom vremenu, uzvratiti Amerikancu za poraz u UFC-u kada je izgubio prekidom u trećoj rundi.

Ovaj put njihova će borba biti u Bellatoru 216 na borilačkom spektaklu u američkom Uncasvilleu, u Mohegan Sun Areni, dvorani za 10.000 gledatelja. Našem borcu to će biti premijerni nastup u toj promociji, a tražit će svoju desetu pobjedu u nizu.

Filipović i Nelson trebali su se lani u svibnju boriti u Londonu, ali je njihov susret otkazan zbog Mirkove ozljede. Naime, Filipoviću je na treningu stradao prednji križni ligament koljena te je morao na operaciju. Nekoliko tjedana kasnije Mirko je ponovno počeo trenirati.

Hrvatski borac sada se osjeća snažno i moćno, apsolutno je spreman za borbu, pa makar ona trajala sve tri runde. Jedna runda traje pet minuta.

– Spreman sam za borbu na bodove, no vidim li priliku da završim borbu, to ću i učiniti. Bez obzira na to što Nelson može primiti puno, ja sam u dobroj formi i nisam zabrinut – rekao je Cro Cop kojem će ovo biti 51. profesionalni MMA nastup.

U ovu borbu Mirko Filipović (106,4 kg) ulazi 11 kilograma lakši od svog suparnika. Tijek borbe iz Mohegan Sun Arene pratite na portalu Večernjeg lista.