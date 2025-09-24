Čovjeka kojem se divi svijet supruga prvo prevarila s mlađim, a onda i javno ponizila

Legendarni talijanski veznjak Francesco Totti (49) iza sebe ima veliku nogometnu karijeru, a svijet mu se divi i zbog toga što je bio lojalan samo jednom klubu. Iako je imao ponude brojnih europskih velikana, Totti je cijeli život igrao za Romu što je raritet u vrhunskom nogometu. Nažalost, o Tottiju se danas najviše piše zbog skandala nakon što je saznao da ga supruga Ilary Blasi vara s mlađim muškarcem. To je dovelo do raspada njihovog braka nakon što su zajedno bili 20 godina.

Nakon što je Totti doznao za aferu tražio je od Ilary da napusti njihovu kuću što je ona i učinila. No, pri tom je sa sobom odnijela bogatu kolekciju Rolex satova koji vrijede pravo bogatstvo i odbija ih vratiti.

Poručila mu je da će mu ih vratiti tek kada se dogovore što će od imovine njoj pripasti i koliku će alimentaciju dobivati. Tražila je 30 tisuća eura mjesečno na što Totti ni u ludilu ne želi pristati jer smatra da je ona kriva za razvod i da nema pravo postavljati uvjete.

Totti joj na to nije ostao dužan te je iz kuće pokupio sve njene skupocjene torbice koje navodno vrijede više od 100 tisuća eura. Predložio je da on njoj vrati torbice, a ona njemu satove, no Ilary na to ne pristaje. Čeka brakorazvodnu parnicu i namjerava prodati Rolexe ako ne dobije dovoljno novca od razvoda.

Da stvar bude tužnija, Ilary Blasi je legendu Rome ponizila pred cijelim svijetom. Naime, na Instagramu je objavila video u kojem je ismijala priču sa satovima. Snimila se ispred Rolexove trgovine u Rimu i cinično namignula. Također, pojavile su priče i kako je Totti varao suprugu no njegovi obožavatelji uvjereni su da je to daleko od istine budući da je izuzetno lojalna osoba, a u prilog tome ide i što je 24 godine karijere proveo u Romi. Inače, Totti je danas u vezi s Noemi Bocchi.