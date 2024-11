Čovjek kojem se divio svijet varao suprugu na sve strane. Ljubavnica progovorila i otkrila detalje

Američki golfer Tiger Woods (48), jedan od najvećih sportaša svih vremena, poznat po svojoj izuzetnoj karijeri na PGA Touru i brojnim rekordima. Rođen 1975. godine, Woods je stekao svjetsku slavu još kao mladi igrač, a svoju prvu pobjedu na PGA Touru ostvario je 1996. godine. Postao je najmlađi igrač koji je osvojio Masters, a tijekom svoje karijere osvojio je 15 velikih titula po čemu je jedan od najuspješnihu u povijesti. Međutim, njegov put nije bio bez padova, što uključuje teške osobne skandale i ozljede koje su ga prisilile da se povuče s terena više puta.

Nakon ozbiljne prometne nesreće u kojoj mu je ozlijeđena noga, Woods je prošao kroz nekoliko operacija i dugotrajan oporavak. Iako je povratak na visoki nivo natjecanja bio upitan, Woods je optimističan i planira se opet natjecati.

Njegova životna priča rijetko koga ostavlja ravnodušnim, a također je izašla na malim ekranima. U Tigeru, dokumentarcu HBO-a, prikazao se veličanstven uspjeh Woodsa, zatim strmoglavi pad, ali i spektakularan povratak za golferske terene. U dokumentarcu je govorila Rachel Uchitel (na fotografiji), žena s kojom je Woods 2009. godine bezočno varao svoju suprugu Elin Nordegren.

- On je bio u mom krevetu i bio je moj tigar - govori Uchitel u dokumentarcu.

A Uchitel je u jednom podcastu progovorila o njihovoj vezi.

>> Ovo su supruge i partnerice naših reprezentativaca: Predivne dame najvjernija su im podrška s tribina

- Tiger osvaja turnire i nagrade. Može pasti, ali se opet ustaje i ljudi žele navijati za njega. Ali žene ne dobivaju puno, ne samo s njim, nego s bilo kojim skandalom i to nije pošteno. Jednostavno sam osjećala da konačno nešto kažem. Bilo je zaista teško deset godina gledati ljude da govore svašta o meni. Neki govore o meni kao da me znaju, a to nije istina. To je težak život i nije bilo lako. Stoga sam odlučila progovoriti - kaže Uchitel uoči izlaska dokumentarca koji će se emitirati u dva dijela.

Woods je 2010. postao prvi sportaš u povijesti koji je zaradio više od milijardu dolara. U to vrijeme, Woods je bio toliko dominantan da su se tada pisale kolumne s radnim naslovima “Je li Tiger štetan za golf” i “Ima li smisla da se svi ostali bore za drugo mjesto”. Štoviše, s obzirom na njegovu prednost u snazi udarca, neki su tereni na PGA Touru produženi samo da bi otežali Woodsu koji je lomio svoju konkurenciju najdužim prvim udarcem.

No, Woodsu je život otežala i njegova seksualna nezasitnost. Štoviše, onima koji su ga optuživali za bračnu nevjeru, ponajprije njegova supruga Elin, pokušavao je to objasniti s dijagnozom ovisnosti o seksu što je, u međuvremenu, postala novovjekovna fora za sve bračne varalice.

Svoju prvu suprugu Elin upoznao je 2001. dok je ova Šveđanka radila kao dadilja i spremačica u obitelji švedskog golfera Jaspera Parnevika. Tiger i Elin oženili su se 2004., a nakon što su dobili kćer (2007.) i sina (2009.) gospođa Woods zatražila je razvod braka jer se u raznoraznim medijima pojavio veći broj mladih žena koje su govorile o tome da su imale intimnu aferu sa slavnim golferom. Među njima je i spomenuta Rachel Uchitel.

A ta potreba da se neprestano seksa “sa strane” stajala ga je niza sponzorskih ugovora. Najprije su mu sponzorstvo otkazali Gatorade, General Motors i AT&T, dok je Gillette uklonio sve reklame na kojima se pojavljuje Woods što je poslije učinio i proizvođač satova TAH Heuer. Suprotno tome, Nike je ostao uz njega, baš kao i proizvođač video igara Electronic Arts.

Woodsovo promiskuitetno ponašanje imalo je i svoju konkretnu cijenu. Jednom studijom te 2009. utvrđeno je da su dioničari kompanija koje su ga sponzorirale izgubile oko 8-9 milijardi USD. Doduše, bilo je to pomalo i nepravedno prema najpoznatijem golferu jer, dobro je ustvrdio jedan njegov poklonik, onda bi bez svojih sponzora trebalo ostati i 90 posto NBA zvijezda koji se, također, baš i ne mogu pohvaliti da su vjerni svojim djevojkama ili bračnim družicama.

Nakon razvoda (2010.), za Woodsa se više moglo čuti u trač-rubrikama, ali i u crnim kronikama, nego u izvješćima s golferskih natjecanja. Poznato je da je bio i u vezi sa sjajnom skijašicom Lindsay Vonn, no ta ljubav nije potrajala, baš kao ni njegove brojne druge veze.

Zbog izrazitih bolova u leđima, Tiger je jednom popio toliko analgetika da policajcu, koji ga je uhitio zbog vožnje “pod utjecajem”, nije znao reći u kojem se gradu zatekao. A u to vrijeme nije sam ni cipele mogao zavezati, a jednom je pao na leđa i nije mogao ustati pa je kći nazvao da pozove hitnu pomoć. No, Woods se nije predao. Oporavio se od svih tih zahvata na kralježnici i izveo jedan od najvećih povrataka u povijesti sporta koji silno podsjeća na onaj golferskog velikana Bena Hogana. A njemu su liječnici, naklon po život opasne prometne, reli da nikad više neće hodati, a on se spektakularno vratio.