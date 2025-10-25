Costacurta: Boban mi već 25 godina razbija glavu s Modrićem

Legendarni branič Milana i sadašnji komentator, Alessandro Costacurta, uoči utakmice Milan-Pisa na Sky Sport 24 podijelio je svoje mišljenje o Luki Modriću, pri čemu je istaknuo da od hrvatskog veznjaka očekuje sjajnu sezonu u dresu crveno-crnih sa San Sira.

- Boban mi već dvadeset i pet godina razbija glavu s Modrićem. Ove godine će odigrati 38 utakmica i sve će ih odigrati dobro. To je moj osjećaj kada ga vidim, kada ga čujem kako govori i na temelju onoga što mi govore neki ljudi, poput njegovog bivšeg trenera Carla Ancelottija - izjavio je Costacurta.

Nakon tih Costacurtinih riječi iz najave utakmice, Modrić je i potvrdio da je spreman takve izjave potvrđivati iz kola u kolo. Odigrao je spektakularnu utakmicu na poziciji veznjaka, što pokazuju njegove gotovo pa savršene dodavačke brojke. Imao je 121 dodir s loptom, a točno ju je predao u 102 od 106 pokušaja. Svih osam dugih lopti koje je poslao završile su kod njegovih suigrača, imao je i četiri ključna dodavanja, ali i asistenciju kojom je u 93. minuti poslužio Zacharyja Athekamea za konačnih 2:2. Proglašen je igračem utakmice.

Costacurta je već i ranije, tad u razgovoru za La Gazzetta dello Sport, hvalio Modrića.

- Modrić već 20 godina podučava nogomet. Milan predugo nije imao lidera s takvom karizmom. Nije iznenađenje, od Bobana do Ancelottija, svi su mi govorili da je, osim što je takav igrač, i fantastična osoba - rekao je Costacurta prije nekoliko dana.

Dodatno je naglasio da je Modrićev dolazak momčadi donio vodstvo koje je svlačionici nedostajalo, unatoč tehničkoj kvaliteti ekipe.

Izuzev jedne sezone s početka karijere koju je proveo na posudbi u Monzi, Costacurta je u karijeri igrao samo za Milan i reprezentaciju Italije, s kojom je bio viceprvak svijeta 1994. godine. S Milanom, za koji je odigrao 663 utakmice, sedam je puta bio prvak Italije i pet puta na krovu Europe.