VIDEO Sjajni Modrić asistencijom spasio Milan od novog prvoligaša

Vodeći sastav talijanske Serie A Milan kiksao je u osmom kolu domaćeg prvenstva protiv momčadi koja je tek prošle sezone izborila prvoligaški status - Pise. Uoči utakmice pretpostavljalo se kako će Rossoneri lako do nova tri boda, no na kraju su se u posljednjim sekundama spašavali od poraza, a ključnu ulogu u spasu od poraza odigrao je naš Luka Modrić.

Milan je poveo već u sedmoj minuti pogotkom Rafaela Leaa, ali Pisa je preokrenula rezultat u drugom poluvremenu golovima Juana Cuadrada it jedanaesterca u 60. minuti i M'Bale Nzole u 86. minuti. Milan se poraza spasio tek u trećoj minuti sudačke nadoknade, a izjednačujući pogodak postigao je Zachary Athekame na Modrićevu asistenciju. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Kapetan Hrvatske odigrao je novu sjajnu utakmicu u kojoj je imao 102 od 106 točnih dodavanja, a četiri od njih bila su ključna dodavanja (dodavanja koja vode do udarca). Modrić je i oduzeo dvije lopte te imao osam od osam uspješnih dugih lopti. Sjajan je za Pisu bio i hrvatski vratar Adrian Šemper.

Milan je vodeći na ljestvici sa 17 bodova, ali ima utakmicu više od Intera, Napolija i Rome koji svi zaostaju za dva boda. Pisa je ovim bodom, svojim četvrtim, skočila s posljednjeg na 17. mjesto.