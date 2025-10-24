Naši Portali
NEUNIŠTIV

VIDEO Sjajni Modrić asistencijom spasio Milan od novog prvoligaša

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
24.10.2025.
u 23:17

Pisa je ovim bodom, svojim četvrtim, skočila s posljednjeg na 17. mjesto

Vodeći sastav talijanske Serie A Milan kiksao je u osmom kolu domaćeg prvenstva protiv momčadi koja je tek prošle sezone izborila prvoligaški status - Pise. Uoči utakmice pretpostavljalo se kako će Rossoneri lako do nova tri boda, no na kraju su se u posljednjim sekundama spašavali od poraza, a ključnu ulogu u spasu od poraza odigrao je naš Luka Modrić.

Milan je poveo već u sedmoj minuti pogotkom Rafaela Leaa, ali Pisa je preokrenula rezultat u drugom poluvremenu golovima Juana Cuadrada it jedanaesterca u 60. minuti i M'Bale Nzole u 86. minuti. Milan se poraza spasio tek u trećoj minuti sudačke nadoknade, a izjednačujući pogodak postigao je Zachary Athekame na Modrićevu asistenciju. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu

Kapetan Hrvatske odigrao je novu sjajnu utakmicu u kojoj je imao 102 od 106 točnih dodavanja, a četiri od njih bila su ključna dodavanja (dodavanja koja vode do udarca). Modrić je i oduzeo dvije lopte te imao osam od osam uspješnih dugih lopti. Sjajan je za Pisu bio i hrvatski vratar Adrian Šemper.

VEZANI ČLANCI: 

Milan je vodeći na ljestvici sa 17 bodova, ali ima utakmicu više od Intera, Napolija i Rome koji svi zaostaju za dva boda. Pisa je ovim bodom, svojim četvrtim, skočila s posljednjeg na 17. mjesto.

Ključne riječi
Serie A PISA Milan Luka Modrić

