Cosmi poludio: 'Ni Mourinho ne bi izvukao više od njih, šaljemo sve u k***c'

Istra 1961 nikad nije pobijedila nogometaše Rijeke na njihovom domaćem terenu, Rujevici. Do danas. Naime, Puljani su golom Ante Ercega ostvarili povijesnu pobjedu na Kvarneru, osobite važnosti za Zeleno-žute, s obzirom na to da je riječ o tzv. derbiju Učke.

Strateg Riječana Serse Cosmi, naravno, nije mogao biti zadovoljan prikazanim. Naprotiv. A to je i zorno priopćio.

- Svi ste vidjeli dvije momčadi, jednu koja zna igrati nogomet i drugu koja ima problema. Izgubli smo podršku tribina? Normalno da jesmo. Momčad ne igra i ne izgleda dobro. Nadam se da ćemo se izvući iz ovoga - kazao je na početku, navodi Novi list.

Kritizirao je momčad jasno i glasno.

- Nakon tjedan dana od dolaska sam rekao da ćemo imati problema do 12. studenoga. Odmah sam to istaknuo. Ova skupina igrača više od ovoga ne može. Nemamo ravnotežu u momčadi, čak ni psihološku. Ako imaš muda, onda moraš zabiti barem jedan gol u zadnjih 20 minuta. Ovo je momčad za totalni remont. Od studenoga nadalje. To zna i uprava. Ako sam ja odgovoran, prihvaćam i to. Ali ne možemo biti drukčiji nego što jesmo.

Osebujnu pressicu završio je psovkom, spomenuo je i Mourinha.

- Htjeli ste 11 lavova? I ja, ali netko je rođen kao lav ili tigar, a netko kao, štajaznam… Paun. Ovi igrači ne mogu bolje u smislu truda i zalaganja. Ni Mourinho ne bi izvukao više od njih. Izdržimo još do kraja polusezone i onda šaljemo sve u ku..c, pa da promijenimo priču - zaključio je osebujni Cosmi dosad neviđenu press konferenciju na Rujevici.

