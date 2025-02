Čop je glavni adut Rijeke u borbi za naslov: 'Živi za nogomet, gdje god dođe ostavi trag'

Derbi 22. kola Osijek – Rijeka 0:2 obilježio je fantastičan nastup Duje Čopa, čiji je učinak na Sofascoreu bio vrednovan ocjenom 8.2. Međutim, nije Duje Čop priča samo ovoga kola u HNL-u, nego šlager cijele sezone, pa i prošle kalendarske godine; najprije je prošlu sezonu okončao s 12 pogodaka u dresu Lokomotive, a u ovoj ih ima ukupno sedam (1 za Rijeku, 6 za Lokomotivu). I ništa ne bio bilo začuđujuće u cijeloj ovoj konstrukciji da rođeni Vinkovčanin Duje Čop odnedavno nije 35-godišnjak, i da kao takav, moćan, snalažljiv i samouvjeren, predvodi Rijeku prema naslovu prvaka.

Šef škole u Valu

U povodu sjajnih Dujinih izvedbi, "svratili" smo nakratko do Trogira, gdje se tata Davor – nekadašnji golgeter – ponosi sinovim izvedbama. Davoru je danas 66 godina, radi kao šef škole nogometu u Valu iz Kaštel Starog.

- Nisam tamo svaki dan, dođem povremeno pa, osim što sam šef škole, treniram djecu ako im toga dana njihov trener izostane iz nekog razloga. Lijep posao imam, miran, bez opterećenja - kaže Davor Čop.

Dujin otac rođen je 31. listopada 1958. godine u Rijeci, a kao dječak preselio je s roditeljima u Trogir.

- Majka mi je odavde, iz Prapatnice, otac iz Gorskog kotara. A budući da sam kao mali došao u Dalmaciju, osjećam se Dalmatincem.

Nekada ste bili vrstan golgeter. Jeste li ikada vodili statistiku svojih pogodaka?

- Nisam. U moje vrijeme to nije tako bitno kao danas. Ali, puno golova sam zabio, to znam – nasmijao se Davor Čop.

Evo onda podataka koji su o Čopovom golgeterstvu dostupni: u dresu Hajduka u 185 nastupa postigao je 59 pogodaka, od toga 20 u jugoslavenskim prvenstvima; u sezoni 1985./1986. bio je prvi strijelac lige s 20 pogodaka kao igrač vinkovačkog Dinama. Za taj klub je ukupno zabio 76 pogodaka, od toga 12 u HNL-u, pa tako tata Davor i sin Duje skupa imaju 97 prvoligaških pogodaka. Najefikasnija su obitelj u povijesti hrvatske lige. Prvi do njih su Andrijaševići: sin Franko 67, tata Stipe 12.

Pa kad već uspoređujemo očeve i sinove, kakav je Duje Čop u odnosu na Davora po stilu igre?

- Duje je viši od mene, snažniji. No, kada sam ja igrao, drugačiji je nogomet bio. Tada se više tražila tehnika, a sada više snaga i trka. Bio sam dešnjak, imao sam snažan šut (legendarni radijski reporter Ivo Tomić govorio je u eteru: "Davor Čop kao top", nap.a.), a bio sam dobar i u igri glavom. Svoje najbolje utakmice odigrao sam u dresu Hajduka, europske, protiv Arsenala i HSV-a. To je nezaboravno. Pomoglo mi je i što sam jednu godinu proveo u kruševačkom Napretku; i tamo sam igrao i zabijao.

Duje je nedavno navršio 35 godina, a upravo igra jednu od najboljih sezona. Kao da je eksplodirao u veteranskim godinama?

- Nije on sad eksplodirao. Duje konstantno igra dobro, a tako je to kod nas: netko to prepozna, netko ne. I gdje god je bio, ostavio je trag. Zato je sada napravio tako dobar transfer, iz Lokomotive u Rijeku. To je Duji nagrada za cijeli trud kojega je uložio u karijeri, i priznanje da je dobar. Mene taj njegov uspjeh nije iznenadio, jer znam kako radi, kako diše, kako živi za nogomet.

Koliko se često čujete sa sinom i traži li još savjet od vas?

- Duje je zreo čovjek. Pita on mene uvijek, ali to je samo njegov posao sada. Kad je bio mlađi, pomagao sam mu; imali smo sreće da nam se poklopilo da sam i ja bio nogometaš.

Usmjerili smo razgovor prema sadašnjoj situaciji Hajduka i Rijeke, pa pitali Davora Čopa: bi li tata bio sretniji da je sin ove godine došao u Hajduk?

- Meni je uvijek najvažnije da je moje dijete sretno - oprezan je Davor Čop, ne želeći sa svoje delikatne pozicije Dujinoga oca i bivšeg igrača Hajduka previše ulaziti u odnose Hajduka i Rijeke, premda ne skriva da je hajdukovac:

- Neću ništa novo reći ako kažem da Hajduk igra slabo, to svi vide. Ali, Hajduk je i dalje u igri za prvo mjesto, i to je najbitnije. Rijeka? Rijeka igra agresivan, moderan nogomet - ističe Davor.

Gdje je po vama vaš sin Duje igrao najbolje?

- U španjolskim klubovima, Sportingu, Malagi i Valladolidu, najbolje se osjećao i igrao svoj najbolji nogomet – dodao je Davor Čop.

Hat-trick protiv Dinama

Poveznica Duje Čopa s ocem je i u tome što je i on bio prvi strijelac lige, u sezoni 2013./2014., tada u dresu Dinama s 22 pogotka. Duje ima posljednji kontinuitet nastupa u SuperSport HNL-u od sezone 2021./2022., kada je za Dinamo bio postigao jedan pogodak (pa je bio poslan u Celje), u sezoni 2022./2023. postigao je za Šibenik četiri pogotka, a od ljeta 2023. do siječnja 2025. na kontu ima 12 pogodaka u dresu Lokomotive.

Među ostalim, Duje Čop jedini je nogometaš u povijesti hrvatske lige čiji je hat-trick nekome donio pobjedu nad Dinamom u Maksimiru (Dinamo – Lokomotiva 0:3 u siječnju 2024.). Uz Duju, još su samo dvojica igrača zabila hat-trickove protiv Dinama u HNL-u: Siniša Odorjan u dresu Dubrave 1994. godine u Maksimiru (5:3 za Dinamo), te Ante Budimir 2014. godine za Lokomotivu u Kranjčevićevoj (4:3 za Dinamo).