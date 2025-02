Nova kontroverza u HNL-u! Hajduk demantirao Reića, jasno su dali do znanja kako stvari stoje

Hajduk se oglasio nakon što je HRT-ov analitičar Zdravko Reić u emisiji Studio 4 rekao kao je klub kontaktirao i pregovarao s Marijem Kovačevićem. Na službenom klupskom profilu u sklopu Hajduk Authentic platforme objavili su: "HNK Hajduk nije kontaktirao trenera Slaven Belupa Marija Kovačevića, niti je pregovarao s njim o preuzimanju prve momčadi." U emisiji je Reić komentirao slabe rezultate Hajduka i poziciju trenera Gennara Gattusa.

"Hajduk igra slabo, to nitko ne može osporiti. Na udaru je Gattuso, sada ga još podržavam. Neću mu savjetovati da stavi ovog ili onog igrača, ali držim da je on jedini mostobran za uspjeh Hajduka. Dočekale su me ovdje u Zagrebu vijesti iz jednog poznatog restorana, da je na sastanku bio Mario Kovačević, navodno su pregovarali već unaprijed da bi došao kao zamjena za Gattusa", rekao je Reić.

Mario Kovačević radi impresivan posao sa Slaven Belupom. U drugom dijelu sezone upisao je dvije pobjede i dva remija. Od toga je najznačajnije 1:1 s Hajdukom na Poljudu. U Koprivnicu je stigao početkom rujna, a ugovor mu vrijedi do 2027. godine. U prosincu je imao ponudu is saudijskog Al-Faisalyja, ali odlučio je ostati u hrvatskome klubu i nastaviti izvrstan rad u HNL-u.

Osvrnuo se i na gol koji je protiv Istre koji je Hajduk zabio iz zaleđa te uspio izjednačili. "Sigurno je da je bilo zaleđe, a zaleđe nije svirano. I sada sam čitao neke postove uvaženih ljudi iz Dinamove okoline pa kažu 'brutalna greška i pljačka'. Poručio bih ovima iz Dinama da se sjete onoga što je bilo u Bjelovaru. Isto nije bilo VAR-a", kazao je HRT-ov analitičar.