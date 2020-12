Clippersi na vrhu Zapada, sedam koševa Zubca

Los Angeles Clippersi došli su do četvrte pobjede u novoj NBA sezoni i vrha ljestvice Zapadne konferencije svladavši u Staples Centeru Portland Trail Blazerse sa 128-105, a hrvatski reprezentativac Ivica Zubac sudjelovao je sa sedam koševa, dva skoka, dvije asistencije te tri blokade.

Clipperse je do pobjede predvodio Kawhi Leonard, koji je igrao sa zaštitnom plastičnom maskom koja mu je prekrivala cijelo lice, a to mu nije smetalo da ubaci 28 koševa i podijeli sedam asistencija. Paul George je postigao 23 koša uz 10 skokova. Kod Portlanda je najbolji bio C. J. McCollum sa 25 poena.

Los Angeles Lakersi su slavili sa 121-107 u San Antoniju. LeBron James je na svoj 36. rođendan ubacio 26 koševa i postao prvi igrač u povijesti koji je u 1000 utakmica zaredom postigao dvoznamenkasti broj poena.

Kod San Antonija je najefikasniji bio Dejounte Murray sa 29 koševa. Luka Šamanić je proveo zadnju minutu na parketu, ali je ostao bez učinka.

NBA rezultati, 30.12.

LA Clippers - Portland 128-105

(Ivica Zubac 15:12 min, 7 k, šut 2/2, 2 s, 2 a, 2 ul, 2 il, 3 bl)

San Antonio - LA Lakers 107-121

(Luka Šamanić 1:02 min, bez učinka)

Boston - Memphis 126-107

Brooklyn - Atlanta 145-141

Miami - Milwaukee 119-108

Dallas - Charlotte 99-118

Ljestvice

ISTOČNA KONFERENCIJA

1. Orlando Magic 4-0 100,0

2. Cleveland Cavaliers 3-1 75,0

3. Philadelphia 76ers 3-1 75,0

4. Indiana Pacers 3-1 75,0

5. Atlanta Hawks 3-1 75,0

6. Brooklyn Nets 3-2 60,0

7. Boston Celtics 3-2 60,0

8. Charlotte Hornets 2-2 50,0

9. New York Knicks 2-2 50,0

10. Miami Heat 2-2 50,0

11. Milwaukee Bucks 2-3 40,0

12. Chicago Bulls 1-3 25,0

13. Toronto Raptors 0-3 0,0

14. Detroit Pistons 0-4 0,0

15. Washington Wizards 0-4 0,0

ZAPADNA KONFERENCIJA

1. Los Angeles Clippers 4-1 80,0

2. Phoenix Suns 3-1 75,0

3. Sacramento Kings 3-1 75,0

4. Utah Jazz 2-1 66,7

5. Los Angeles Lakers 3-2 60,0

6. New Orleans Pelicans 2-2 50,0

7. Portland Trail Blazers 2-2 50,0

8. Minnesota Timberwolves 2-2 50,0

9. San Antonio Spurs 2-2 50,0

10. Golden State Warriors 2-2 50,0

11. Oklahoma City Thunder 1-2 33,3

12. Dallas Mavericks 1-3 25,0

13. Denver Nuggets 1-3 25,0

14. Memphis Grizzlies 1-3 25,0

15. Houston Rockets 0-2 0,0