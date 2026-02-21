Naši Portali
KARIZMATIČNI HRVAT

Navijači Tottenhama već se zaljubili u Tudora: 'I ja bih za njega išao glavom kroz zid'

Serie A - Juventus v Atalanta
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.02.2026.
u 17:04

Vojska Igora Tudora u bijelom i plavom! Iznenadio bih se kad igrači ne bi dali apsolutno sve za ovog čovjeka

Igor Tudor sutra od 17:30 imat će vatreno krštenje na klupi engleskog Tottenhama. U derbiju Sjevernog Londona ugostit će svog najvećeg rivala, i prvenstvenog lidera, Arsenal. Unatoč brojnim problemima s ozljedama Tudor inzistira kako vjeruje u pozitivni ishod te je odlučno poručio kako mu je 13 igrača koje ima na raspolaganju za tu utakmicu "sasvim dosta".

Iako je tek ovog tjedna sjeo na klupu Spursa, već je pobrao simpatije velikog dijela navijača koji su oduševljeni njegovim gardom i profesionalnošću. Tako se po navijačkim stranicama Tottenhama dijele pohvale hrvatskom stručnjaku te zaljubeljnici u Tottenham vjeruju kako ih može spasiti od ispadanja.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

- Vojska Igora Tudora u bijelom i plavom! Iznenadio bih se kad igrači ne bi dali apsolutno sve za ovog čovjeka. Samo kad čujem Igora kako govori, i ja bih za njega krenuo glavom kroz zid. Govori sve što treba — nadam se samo da će se to preslikati i na ono što ćemo vidjeti na terenu - napisala je stranica Spurs Army s preko 100 tisuća pratitelja na Instagramu.

Jedan od administratora stranice COYS News na X-u je pak podijelio priču kako je sreo Tudora na stanici londonskog metroa:

- "Uletio sam u podzemnu. Sjeo. I onda sam vidio da veliki Igor Tudor stoji tamo, iznad mene, kao toranj. Djelovao je mrzovoljno. Ogroman lik. Fensi outfit. Nimalo ne sumnjam da će on dovesti ove igrače u red. Kad sam izlazio, šapnuo sam mu na uho: "Ostajemo u ligi." Namignuo je. Ajmo, Spursi" - piše u objavi. 

Iako se našao i poneki negativni komentar navijača koji ne smatraju da Tudor može obaviti posao za koji je doveden u preostala tri mjeseca sezone, a to je konkretno zadržati Tottenham u elitnom rangu engleskog nogometa. Spursi su trenunatčno 16. na tablici sa samo pet bodova više od zone ispadanja.

