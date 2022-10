Cirkus u Iranu, vlada pokušala oteti bivšu zvijezdu Bayerna?! 'Prijete meni i obitelji'

Država Iran je praktički 'azijska Sjeverna Koreja', dokaz tome je činjenica da su tamošnje vlasti pokušale oteti Ali Karimija, uz Alija Daeia, najvećeg iranskog nogometaša u povijesti.

Nekadašnji nogometaš njemačkog Bayerna danas živi u Dubaiu, prema pisanju Timesa, neimenovana iranska javna ličnost koja je bliska vladajućoj garnituri, nagovarala je Karimija da se s njim nađe u Fujairahu, gradu oko 130 km udaljenom od Dubaija.

Tamo je na prevaru trebao biti ukrcan na brod i odveden u Iran gdje bi ga doveli na nacionalnu televiziju i morao bi pod prisilom dati lažnu izjavu. Iranske vlasti već mjesecima guše masovnu pobunu zbog nasilne smrti 22-godišnje Mahse Amini, a upravo je Karimi jedan od zaštitnih lica prosvjeda.

Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS Demonstrators protest following the death of Mahsa Amini in Iran, in Berlin, Germany, October, 22, 2022. REUTERS/Christian Mang Photo: CHRISTIAN MANG/REUTERS

Dio obavještajne službe je skovao plan prema kojem je Karimi nakon povratka u Iran trebao biti odveden na državnu televiziju gdje bi pod prisilom dao lažnu izjavu. Bila bi to snažna poruka demonstratorima koji su Karimija označili kao predvodnika i često skandiraju njegovo ime.

Drugi dio obavještajaca je dojavio Karimiju da je riječ o zamki, ali bivšem nogometašu je i prije sumnjiv bio poziv na nalaženje.

- Celebrity mu je rekao da i on želi pobjeći iz Irana i tražio da se nađu uživo. Karimi je od početka bio sumnjičav. Nije namjeravao otići na sastanak, a onda mu je prije dogovorenog termina stigla poruka od prijatelja: ‘Fujairah je zamka‘. Tko je bio pošiljatelj? Osoba iz obavještajne službe - napisao je na društvenim mrežama Mehdi Rostampour, novinar i Karimijev prijatelj.

- Meni i mojoj obitelji prijete na sve moguće načine. Ali nisam važan ja. Tugujem zbog svojih sunarodnjaka diljem Irana i zbog njihove sigurnosti - oglasio se i bivši nogometaš koji je skupio 127 utakmica za reprezentaciju.

