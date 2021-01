Cindrić odgovorio Červaru: Zbog njega sam pola godine bio na sudu, to nije rekao

Nakon što je bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar preuzeo mnoge zasluge za karijeru našeg reprezentativca Luke Cindrića te ga u jednoj mjeri i prozvao za ozljedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, sad je Luka ispričao svoju stranu priče.

Podsjetimo, Červar je rekao da ga je otkrio, a zatim dodao "kad ga trebaš, njega nema", kao da je sam Cindrić namjerno bio ozlijeđen.

Luka je putem videopoziva bio gost podcasta Balkan Handball te otvorio dušu o situaciji. Iako nije previše pričao o konkretnoj situaciji, dosta je pričao o svojoj trnovitoj povijesti s Červarom punom uspona i padova.

- Sigurno je Lino imao velik utjecaj na moju karijeru. On mi je omogućio dolazak u Metalurg, ali čekao sam svojih pet minuta. Lino nije spomenuo da zbog njega i Metalurga pola godine nisam igrao i da sam bio pola godine na sudu. Bilo je pitanje hoću li nastaviti karijeru - otvorio se hrvatski reprezentativac.

- Najteži period moje karijere mi je bio kad sam bio na sudu s Metalurgom, jer mi nisu htjeli dati ispisnicu. Bila je tad loša atmosfera, situacija. Klub se raspadao, plaće nisu bile isplaćivane po četiri, pet mjeseci. Svi igrači su dobili ispisnicu, ja ju jedini nisam dobio, iskreno ne znam iz kojeg razloga. Nisu me plaćali i onda pola godine nisam imao klub. To mi je bio jako stresan period. Bila je to dobra škola za mene. Klub mi je ostao dužan novac, ali nije to toliko bitno koliko činjenica da su sve ostale igrače pustili, a mene nisu htjeli. Cijelu polusezonu nisam igrao čekajući da sud presudi u moje ime - rekao je Cindrić aludirajući na to da se tu Červar mogao zauzeti za njegova prava, te nastavio:

- Da su me odmah pustili, mogao sam igrati za PPD Zagreb, ovako nisam mogao ništa. Vratio sam se doma u Ogulin i povremeno odlazio na treninge u Karlovac. Za mene je to bilo jedno od najtežih razdoblja u životu što se tiče sporta. Bez obzira na to što sam na papiru bio igrač Metalurga, u tih šest mjeseci nisam dobivao plaću, a u ugovoru mi je lijepo pisalo da mogu raskinuti ugovor ako dva mjeseca ne primim plaću. Kada sam došao po ispisnicu, rekli su mi da je mogu dobiti ako neki klub plati dobru odštetu. Ne znam koji je bio razlog da su se tako ponijeli prema meni - objasnio je srednji vanjski.

Zatim se nakratko osvrnuo i na svoju ozljedu te odluku da zbog nje više ne nastupa na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Egiptu.

- Još sam na pripremama osjetio tu preponu, ali kako je odmicalo vrijeme, malo sam pauzirao, rekao sam da osjećam bolove. Izbornik me je odlučio staviti u igru, a ja nisam bio 100 posto spreman. Ja sam igrač i ne mogu birati hoću li igrati - rekao je između ostalog Luka Cindrić, koji se nada da će biti spreman za dvoboj Barcelone i Vezsprema u dvoboju rukometne Lige prvaka.