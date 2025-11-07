Čilić izgubio u svom posljednjem meču ove sezone

Finac Otto Virtanen, 141. tenisač svijeta, pobijedio je Marina Čilića u četvrtfinalu ATP Challengera u Helsinkiju nagradnog fonda 181.250 eura, bilo je 6:4, 6:4.

Prvi je set odlučio break u 11. gemu, dok je u drugom Marin svoj početni udarac izgubio u petom gemu.

Svoj posljednji meč u ovoj sezoni završio je s učinkom od osam aseva uz 50 posto prvog servisa, a realizirao je svoju jedinu break-loptu u dvoboju. Virtanen je iskoristio tri od osam break-lopti.