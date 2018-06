Čilić: Fognini može na zemlji puno, ali idem  po četvrtfinale

Iako su obojica već godinama u vrhu svjetskog tenisa, naš najbolji tenisač Marin Čilić (29) i Talijan Fabio Fognini (31) već se sedam godina mimoilaze na turnirima. Posljednji put su se međusobno sastali 2011. u Pekingu (tvrda podloga), kada je u osmini finala pobijedio Čilić (6:2, 6:7 (1), 6:3). Prije toga sučelili su se i u polufinalu u Umagu (zemlja), a Međugorac je i tada bio pobjednik (6:2, 6:2). Talijan je bio uspješan jedino u prvom meču, 2009. u Monte Carlu (6:2, 6:0), no tada je Marin tek započinjao profesionalnu karijeru.

Marinovo vodstvo od 2-1 u pobjedama u međusobnim ogledima samo je jedan od razloga zašto su kladionice našeg tenisača proglasile izrazitim favoritom (1.45-2.50), no dio objašnjenja leži i u njihovu trenutačnom plasmanu na ATP listi (Marin je četvrti, Fabio 18.), kao i u ukupnim dosezima u karijeri koji se najbolje ogledaju u broju osvojenih turnira (Marin 17., Fognini 6), kao i u ukupnoj zaradi (Marin 23,12 milijuna USD, Fabio 10,15). Uostalom, Fognini nikad nije bio u Top 10, najbolji plasman mu je 13. mjesto iz ožujka 2014. godine. No, to, naravno, ne znači da će Marin imati lak posao: Fognini je klasičan zemljaš, uporan je, dobro se kreće i nikad se ne predaje.

– Fognini je s godinama pokazao da je izvrstan na zemlji. U Parizu je imao sjajnih rezultata, sada je pobijedio Edmunda u pet setova – ističe Čilić.

Ne znamo na koje je pobjede mislio Marin, no najbolje rangirani igrač kojega je Fognini pobijedio na Roland Garrosu bio je Monfils (15.) i dogodilo se to 2010. I Talijanu je, kao i Čiliću, najveći doseg u Bulonjskoj šumi četvrtfinale – Fogniniju 2011., a Čiliću lani. Još jedna zanimljivost povezuje Hrvata i Talijana: prošle ih je godine u R. Garrosu izbacio isti suparnik – Stan Wawrinka. Fogninija u 3. kolu, Marina u četvrtfinalu.

– Očekujem da će meč s Fabijem biti prilično težak, ali veliki je ulog u igri i motiva mi ne nedostaje. Borit ćemo se za četvrtfinale, nadam se da ću igrati dobro kao protiv Johnsona u prvom tjednu, da ću biti spreman od prvog poena i da ću ući među osam najboljih – optimističan je Marin koji je u Parizu postao jedan od samo 29 tenisača koji su u tzv. Open eri (od 1968.) najmanje 20 puta ušli u osminu finala na Grand Slam turnirima.