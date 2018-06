Treće kolo na GS turnirima kao da je ukleto za Ćorića

Borna Ćorić i dalje je bez osmine finala na Grand Slam turnirima. I ove godine u Roland Garrosu pokleknuo je u trećem kolu, bolji od njega ovaj put bio je Argentinac Diego Schwartzman, 12. tenisač svijeta, pobjedivši ga sa 7:5, 6:3, 6:3, nakon dva i pol sata igre. Ne možemo se oteti dojmu da je pobjednik praktički odlučen već u prvom setu, naš je mladi tenisač propustio tada neke prilike, a poslije nije pronašao protuigru za razigranog Argentinca.

Nakon Pariza 35. na ATP listi

Samo 33 posto poena iz drugog servisa (14 od 42), uz pet dvostrukih pogrešaka i čak 52 neprisiljene, nisu učinak koji može donijeti pobjedu protiv jednoga od boljih zemljaša. Ukupni omjer poena (114:94) govori o tome da je Schwartzman ovaj puta bio uvjerljivo bolji takmac. Iako je Ćorić u prethodna dva međusobna dvoboja (u Vinston-Salemu 2015. i u Marrakechu 2017.) izlazio kao pobjednik.

Borna će se tako u Bulonjskoj šumi morati zadovoljiti s 90 ATP bodova i 130.000 eura. A ta novčana nagrada čak i ne izgleda tako loše...

No, treće kolo na Grand Slam turnirima kao da je ukleto za Bornu. Ovo mu je četvrto ispadanje u toj fazi, još dva puta je u trećem kolu završavao u Roland Garrosu (2015. Sock, 2016. Bautista) i jednom na US Openu (2017. Anderson). A bez većih dosega na najvećim turnirima, Borna će teško ostvariti svoj cilj a to je ulazak u Top 10 svjetskog tenisa. Nakon Pariza mogao bi biti 35. (+5), a najbolji plasman mu je 28. mjesto iz travnja ove godine. I teško će se naći među nositeljima i u Wimbledonu, a to opet znači da već u prvom kolu može naletjeti na nekog jakog suparnika.

Nikola Mektić i njegov partner u dublu Austrijanac Alexander Peya nastavljaju s izvrsnim rezultatima na zemljanim terenima. Osvajači Masters 1000 turnira u Madridu stigli su do četvrtfinala Roland Garrosa nakon što su kao osmi nositelji u dva tie-breaka, sa 7:6 (2), 7:6 (4), pobijedili Ravena Klaasena (JAR) i Michaela Venusa (NZl), desete nositelje. Ovom pobjedom Mektić i Peya učvrstili su se na četvrtom mjestu u poretku kombinacija za završni Masters u Londonu (Pavić i Marach su prvi).

Mektićev najbolji rezultat na Grand Slam turnirima i dalje je polufinale lanjskog Wimbledona, ali tada je Nikola igrao u kombinaciji s Frankom Škugorom. A izgubili su od Pavića i Maracha, koji su potom u finalu poraženi od Kubota i Mela.

Mate i Gabi opet pobjeđuju

Mate Pavić odmarao je u muškim, ali je zato dovršio posao u mješovitim parovima. On i Kanađanka Gabriela Dabrowski, osvajači ovogodišnjeg Australian Opena, u prvom su kolu dobili dan prije prekinuti meč s francuskom kombinacijom Pauline Parmentier/Gregoire Barrere sa 4:6, 6:3, 10:7.

Imat ćemo na Roland Garrosu predstavnika i u juniorskoj konkurenciji, pobrinuo se za to 17-godišnji Admir Kalender, u ovom trenutku naš najbolji junior. On je u prvom kolu kvalifikacija pobijedio Brazilca Joaoa Ferreiru sa 6:7 (4), 6:3, 6:2, da bi u odlučujućem susretu bio bolji od Amerikanca Williama Woodalla sa 2:6, 6:3, 6:4.