Cijeli nogometni svijet divi se Modrićevoj vještini, a mi vam otkrivamo tajnu njegove dugovječnosti

Opet je Luka Modrić jedna od glavnih tema većine europskih medija. Pogodak u zadnjem kolu La lige gurnuo je Realove navijače u ekstazu. A naš reprezentativni kapetan prima pohvale cijelog nogometnog svijeta. Divljenje Lukinoj vječnoj mladosti i tajni kojom je "zaustavio" vrijeme ne prestaje. Ta priča zapravo traje gotovo zadnjih desetak godina, kada su, u Modrićevim ranim tridesetima, svi počeli pitati koliko još može igrati na svjetskoj razini.

U Realu su se brinuli o svojim interesima, a navijačima u Hrvatskoj važno je bilo da Luka što dulje vodi vatrene. U toj su procjeni svi pogriješili, sasvim sigurno. Nitko nije mogao predvidjeti da će Luka na pragu četrdesetih biti na razini kojom oduševljava nogometni svijet. I tako, u zadnjih desetak godina ispisani su brojni novinski stupci o tajni Lukine dugovječnosti.

Važni su i geni

Njegovi kondicijski treneri kazat će da je tajna u genima, napornom radu, stilu života, odricanju i posvećenosti. Naravno, tu je i briga o svom tijelu, no barijeru je probila i znanost koja je, zahvaljujući tehnološkim postignućima, omogućila da se Modrić može natjecati s dvostruko mlađim suparničkim igračima na tako visokoj razini.

Isto tako, Luka je okružen brojnim stručnjacima koji svakodnevno prate reakcije njegova tijela na najrazličitije podražaje, opterećenja, ali i oporavak. Jedna od njihovih najvažnijih uloga je brinuti se o prevenciji od ozljeda, a to je ono što je, srećom, našeg reprezentativnog kapetana zaobilazilo sve ove godine. Prema znanstvenim analizama, Modrić se upravo nalazi na gornjoj granici kada se njegova forma, izvedba i stanje tijela mogu kontrolirati.

Odnosno, ovo je vrhunac životne dobi u kojem se, u normalnim uvjetima, očekuje da ovakve izvanserijske pojave mogu pružati vrhunske igre na najvišoj razini. Uostalom, moderna znanost omogućava da se stanje neuromuskularnog umora donjeg dijela tijela može analizirati jednostavno i brzo, u manje od minute, i tako iz tjedna u tjedan možemo znati u kakvom su stanju, primjerice, tetive koljena, mišićna skupina u kojoj ima najviše ozljeda kada je nogomet u pitanju.

Kontrola trenažnog i natjecateljskog opterećenja vrlo je visoka i to omogućuje upravljanje opterećenjem igrača kako bi se spriječile ozljede. Na primjer, zbroj sprintova visokog intenziteta analizira se od igrača do igrača. Znanost kaže da ono što šteti nije količina utakmica, već višak sprintova bržih od 21 kilometra na sat koji se izvode na treningu ili utakmici. Iz tog razloga, u današnjem nogometu, u kojem je brzina maksimalizirana, ozljede koljena povećavaju se iz godine u godinu, posebno u elitnim klubovima.

Ozljede mišića povezane su s neuromuskularnim umorom, kada postoji velik umor, mišići ne koordiniraju pravilno, mijenja se mehanika trčanja i nogometaš je izložen velikom riziku od ozljeda. Zato se svi napori kontroliraju do milimetra sustavima poput GPS-a koji nose svi nogometaši i na treninzima i na natjecanjima, a onda se tim podacima individualno prilagođava opterećenje na treningu.

O Lukinoj posvećenosti zapravo je bespredmetno pričati. On najčešće trenira i u slobodnim danima, a pripreme za veće napore su preventivne aktivnosti poput tenisa i padela. Isto tako, Modrićev preventivni trening s elastičnom trakom podrazumijeva vježbe za mišiće donjih ekstremiteta i vježbe rotacija za preponske mišiće.

To su samo neki od ključnih faktora koje Luka i danas prati, a za većinu detalja oko njegova stanja zadužen je njegov kondicijski trener Vlatko Vučetić sa zagrebačkog Kineziološkog fakulteta. I naravno, Luka u nogometu uživa kao kada je u dječačkim danima loptom razbijao prozore izbjegličkog hotela u Zadru.

Baš taj detalj eksperti za kondicijsku pripremu ističu kao jedan od najvažnijih u postizanju vrhunskih rezultata. Drugim riječima, profesionalci koji produžuju svoje karijere su oni koji imaju proaktivan stav da se brinu o sebi. Isto tako, opterećenja treninga moraju biti dobro isplanirana, ali ponekad je pogreška napravljena u rasporedu treninga, a ne oporavka. Želite li poboljšati svoju izvedbu, obje su stvari važne, naglašava struka.

Živi nogomet 24 sata

– Svježa voda na 14 stupnjeva tijekom 10 minuta može spriječiti oštećenje mišića, odgovarajuća prehrana s crvenim voćem, orašastim plodovima, polifenolima, hranom s protuupalnim svojstvima, fizioterapija i miran san omogućili su Modriću da ostane na vrhu – kaže dr. Julio Calleja, međunarodni stručnjak za strategije oporavka i profesor na Sveučilištu u Baskiji.

Naravno, sve spomenute složene stvari Luka koordinira sa svojim trenerima u Realu, odnosno s trenerima u hrvatskoj reprezentaciji predvođenim Lukom Milanovićem, jednim od naših najvećih autoriteta za kondicijsku pripremu. Sudeći po krajnjem proizvodu, čini se da je ta suradnja besprijekorna, jer Luka ne posustaje i stalno postavlja nove standarde koje će u budućnosti biti teško dostići.

– Uvijek me pitaju koja je moja tajna. Živim nogomet skoro 24 sata na dan, to je jako bitno. Obožavam ovo što radim i uživam u svojoj profesiji više nego ikada prije jer znam da sam u kompliciranim godinama za nogometaša. Pokušavam uživati u treninzima i utakmicama. Sve to mi pomaže da se dobro osjećam u ovim godinama. Stižem u klub sat i 15 minuta ranije skoro svakog dana i doručkujem ovdje. Odradim sve s fizioterapeutima u teretani kako bih na trening došao već zagrijan. Onda odradim trening pa nakon toga, ovisno o tome kako se osjećam, ostanem ovdje raditi s fizioterapeutima. Radim što god je potrebno – kaže Luka Modrić.