Lansirana je 'prijelomna vijest' u vezi Luke Modrića. Spominju se riječi Carla Ancelottija

Luka Modrić i Real Madrid mogli bi produljiti suradnju do 2026. godine, objavio je najpouzdaniji nogometni novinar Fabrizio Romano na Instagramu te napisao 'prijelomna vijest'. Ugovor kapetana Reala istječe na kraju sezone, a prema Romanovim najavama, mogao bi nositi bijeli dres i s 40 godina na leđima.

Informacije o Modrićevom ostanku u Realu objavljene su nakon što je u nedjelju zabio fantastičan gol u pobjedi nad Gironom (2:0) u 25. kolu La Lige. Zvijezda vatrenih u 41. minuti primila je loptu prsima, pa je udarcem iz daljine spremio u mrežu za četvrti pogodak u sezoni, uz koje ima i šest asistencija.

Modrić ove sezone više nema status standardnog prvotimca, ali trener Carlo Ancelotti koristi ga u gotovo svakoj utakmici. Također, Romano je citirao Ancelottijeve riječi na press konferenciji poslije pobjede kraljevskog kluba.

- Modrić je dar nogometu. Neka igra dokad želi. To što radi radi jako dobro. Možemo biti sretni što je takva legenda s nama. Imao sam još jednog igrača koji je imao 40 godina, bio je to Maldini. Može ih se usporediti po tome što nogometaš mora biti. Oni su fantastični primjeri. Nije slučajno što su obojica dogurala do 40. Genetika je važna, ali isto tako posvećenost i pristup radu - rekao je Talijan.

Foto: Instagram