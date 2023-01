Cibosi ljuti što SC Derby ima bolje suđenje u Zagrebu no što ga Cibona može imati u Podgorici

U samo tjedan dana košarkaški podgoričkog SC Derbyja pobijedili su dva, od tri, hrvatska abaligaša i to tek nakon produžetaka. Najprije Zadar na svom terenu (89:89, 101:100) a potom i Cibonu u gostima (77:77, 98:89).

I dok su se Podgoričani sinoć šalili na račun hrvatskih klubova u stilu "idu nas nešto ovi produžeci", Ciboninu treneru Josipu Sesaru to baš i nije bila neka dobra fora. Štoviše, prilično ljutit odbio je pričati o ovoj utakmici - jer mu je očito svašta bilo na rubu jezika - te je zamolio da ga se pita jedino po pitanje nedjeljne utakmice HT Premijer lige protiv Dinama (18 sati). A tu je je ipak pustio jeziku na volju:

- Za 18 i pol sati igramo utakmicu protiv naših sportskih prijatelja iz Rudeša koji nisu imali razumijevanja za naš nastup u ABA ligi. Stoga sam rekao igračima da se vidimo u 16.30 u dvorani, bez jutarnje pripreme za utakmicu.

Jeste li zamolili ljude iz Dinama za pomicanje termina?

- Mi smo predložili da se igra u ponedjeljak, oni nisu pristali. Cibona ne moli nikoga. Nije još pala toliko nisko da bi molila.

A što se pak tiče poraza od gostiju iz Podgorice predložio je domaćim novinarima da pogledaju presicu Danijela Jusupa nakon prošlotjedne utakmice s istim ovim SC Derbyjem.

- Molio bih vas da pronađete prošlotjednu presicu od Zadrova trenera Danijela Jusupa i da to iskoristite kao i moj završni komentar. Uzmite to kao moje riječi.

Podsjetit ćemo vas da je Jusup, nakon podgoričkog poraza od SC Derbyja, kazao ovo:

- Čestitam Studentskom centru Derby na pobjedi, međutim ja mislim da smo i mi zaslužili dobiti ovu utakmicu. Iskreno, neke stvari mi se nisu svidjele no to neću komentirati jer sada ne smijem.

A kada treneri govore da nešto ne smiju komentirati (jer bi mogli dobiti po džepu), onda je to obično na temu suđenja. A ovu utakmicu sudila su dvojica (Boltauzer, Jovičić) od četiri najbolja abaligaška suca no s njihovim poslom Sesar očito nije bio zadovoljan. A možda ni oni sami nisu bili odveć zadovoljni kako su sudili kada su onako hitro napustili parket Draženova doma, toliko hitro da su zaštitari (koji obično ispred i iza njih) morali trčati za njima da ih stignu.

No, koliko god Sesar negodovao zbog statusa kakvog je "nekad ugledna" Cibona imala, a ovakav kakav je Derby imao u Zagrebu ona u Podgorici više nema, toliko mu valja negodovati i zbog propuštene prilike za pobjedu. Manje od dvije minute prije kraja, kod 77:75, Bundović je promašio iz reketa a potom i zicer nakon skoka u napadu. Nakon toga, Aranitović je šutirao tricu u napadačkom "cajtnotu" a potom su Kapusta (dvica) i Baković (trica) promašili šuteve za pobjedu. Nakon svega, u posljednjih osam sekundi, Ciboninoj obrani dogodio se ozbiljan propust.

Jest da je 175 centimetara razigravač Jackson izrazito brz i vižljast no nije se smjelo dogoditi da pored Kapuste prođe na nesmetano polaganje. Zapravo, u tim trenucima nije ga smio premoreni Kapusta, igrač s najvećom minutažom, uopće čuvati i to ne samo zbog činjenice da obrana nije njegov "forte" nego i zato što je imao četiri prekršaja. A nakon što je Jackson s lakoćom probio Kapustu, u Ciboninoj obrani nije došlo do nikakve rotacije, nigdje nikoga da to pokuša spriječiti.

Nažalost po Zagrepčane, sa toliko igrača opterećenih s prekršajima (na koncu ih petorica nisu završila utakmicu zbog pet prekršaja - Kapusta, Mazalin, Bundović, Ljubičić i Baković), bilo je jasno da u produžetku teško mogu prevladati. Štoviše, sa tih završnih pet minuta na lopti, i na crti za slobodna bacanja, dominirao je američki razigravač gostiju Loren Jackson (10 od ukupno 27 koševa) i Podgoričani su mogli slaviti svoju sedmu ovosezonsku pobjedu.

A slavio je i prošlosezonski cibos Mateo Drežnjak, hrvatski reprezentativac (11 koševa, 8 skokova, 4 asista), kojemu je ovo bilo prvo gostovanje na parketu na kojem je proveo dvije godine.

- Došli smo u Zagreb s dvije pobjede u nizu, s ambicijom da dobijemo i treću i uspjeli smo. Sada smo u mirnijim vodama a pred nama je i nekoliko utakmica kod kuće u kojima možemo napraviti dobar posao - kazao je Drežnjak i na temu igranja protiv bivšeg kluba dodao:

- Tu sam bio dvije godine i kao da sam igrao kod kuće. Malo mi jest bilo čudno igrati protiv Cibone, no život ide dalje. Uostalom, od Cibone za koju sam ja igrao tu su samo Radovčić i Majcunić.

A od spomenutih bolje je izgledao Radovčić (kapetan) koji je upisao osam koševa i dvije asistencije dok je Majcunić igrao vrlo malo (pet i pol minuta) ostavši bez koša. Kapusta je ostvario "double-double" (16 koševa, 10 asistencija), Mesiček je ubacio 19, Aranitović 14 a Bundović 13 koševa. U sastavu trenera Andreja Žakelja, pored Jacksona, igrač prevage bio je i krilo Danilo Tasić (23 koša, 10 skokova, 6 asista) a šuterski se svidio bjeloputi Amerikanac Magee (14 koševa).