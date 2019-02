Cibonin trener Velić: Imam osjećaj da je svima žao što je Zadar izgubio

Jako zanimljiv polufinale Ćosićeva kupa na splitskim Gripama su odigrali Cibona i Zadar. Nakon velike drame i velikih obrata, slavili su Zagrepčani (83:81) pa će igrati u subotnjem finalu s Cedevitom (19 sati).

Premda su u 25. minuti gubili 20 koševa razlike (41:61), Zadrani su zahvaljujući čudesnom Amerikancu Littleu stigli do prilike za pobjedu. Kod 79:78 za Zagrepčane, krenuli su Zadrani u napad koji im je mogao donijeti vodstvo, a donio im je proklizavanje i izgubljenu loptu (razigravač Bašić) i kontru suparnika za 81:78 i to 45 sekundi do kraja.

U penal-završnici, Little je pogodio oba, ali je zabio bacanja i Novačić (83:80) pa se najbolji strijelac susreta Mario Little (29 koševa, 4 trice) odlučio na potez očajnika. Naime, nakon što je manje od tri sekunde do kraja dobio dva bacanja, i nakon što je 15 bacanja zaredom pogodio, Zadrov Amerikanac je namjerno pronašio svoje drugo bacanje ne bi li se nekako domogao lopte za posljednju priliku. Uspio je tako promašiti bacanje da mu se lopta odbila u ruke, na zicer, no u svojoj žarkoj želji je prenaglio i prestupio.

S druge strane, a preostale su samo 94 stotinke, cibos Igor Marić namjerno je promašio drugo bacanje i to tako da se od obruča visoko odbije u zrak kako suparnicima ne bi ostalo ništa za pokušaj preko cijelog terena.

- Da smo mi pobijedili možda čak ne bi bilo niti fer jer utakmica se mora igrati svih 40 minuta. Obrambeni i napadački angažmani moraju biti stalni. Opet sam tražio najbolju obrambenu petorku, a potom i napadačku, a to je u utakmici ovakva naboja doista teško - kazao je trener Zadra Ante Nazor koji je zbog prenaglašenog naboja ostao bez svog prvog centra Luke Žorića.

Naime, kod rezultata 41:28 za Cibonu, Žorić je burno reagirao na Rozićev čvrsti prekršaj na Dašiću, a kako je istovremeno i njega netko faulirao, u svojoj ljutnji na sudačku odluku napucao je loptu lijevom nogom i pogodio - pogodite koga - baš suca (Kardum). Da ga još deset puta gađa, i to lijevom, vjerojatno ga ne bi pogodio, no pogodio je suca pa je isključen iz igre.

Kako je sve to vidio Zadrov trener Nazor?

- Tu situaciju prekršaja na Dašiću, a konflikt se nastavio i kada lopta više nije bila živa, Žorić je emotivno doživio. No, ne opravdavam tu reakciju.

S obzirom da se oko tih spornih situacija povela velika rasprava na presici, trener pobjedničke momčadi Ivan Velić ustvrdio je:

- Nemojte se ljutiti, no ja imam osjećaj da je svima žao što je Zadar izgubio.

Žao je vjerojatno domaćinima turnira koji će sada u zagrebačkom finalu Cibone i Cedevite ostati bez atmosfere u dvorani. A ona bi možda bila ispunjena do posljednjeg mjesta i bila bi vrelija nego u polufinalu zahvaljujući opet navijačima Zadra. A vrlo glasni i poticajni tornadovci su protiv Cibone, nakon jedne po njima dvojbene sudačke odluke čak i pozivali svoju momčad da izađe s parketa.

- Atmosfera je bila ona koja inspirira pa su moji igrači odigrali pravu mušku utakmicu. Ne bi bilo nezasluženo da je pobijedio i Zadar, bili su kratki za jednu loptu, no mi smo imali više sreće - kazao je Velić čija je momčad odigrala briljatno prvo poluvrijeme ubacivši 10 trica odnosno 48 koševa.

U nastavku su zabili još samo tri trice, no Zadrane je pokrenuo Božić, a potom je proradio Little pa su se stvari po vukove zakomplicirale. Tim više što je Cibona u samoj završnici ostala bez obojice razigravača. Iskusni Marko Ljubičić (15 koševa, 4 asistencije), stotinjak sekundi prije kraja napravio je peti prekršaj, a Rogić je to pak učinio u posljednjim sekundama susreta, ali korisno, jer je faulirao Littlea prije no što se ovaj stigao dići na tricu.

Najbolji cibos u ovom susretu bio je Josip Bilinovac koji je uz tri trice, 15 od svoja 22 koša, zabio u prvom poluvremenu:

- Gušt je bio igrati u ovakvoj derbi atmosferi. Čestitam Zadru na muškoj utakmici i tome što se na "minus 20" nisu predali - kazao je Bilinovac koji je pokušao objasniti što se u tim trenucima događalo s njegovom momčadi:

- Ove sezone Zadar smo dobili sa 30 koševa razlike, potom su oni nas dobili 30, a sada se takvo što dogodilo u dva poluvremena. Nismo se mi opustili, nego je Zadar zaigrao agresivnije, a Little je pogodio neke teške šuteve.

A o njima je zborio trener Velić:

- Little je zabijao trice preko četiri ruke, no on nikako nije smio ući u lijevi dribling, trebalo ga je usmjeravati desno. Nažalost, Gilbert je dvaput 'zaspao' i Little je Zadar vratio u igru.

Koliko je njemu bilo teško voditi dramatičnu završnicu bez prvog razigravača?

- Meni je najteže voditi utakmice koje su već riješene i koje se igraju pred praznom dvoranom. Sve ostalo je meni gušt.

A jednim dijelom Velića upravo takva utakmica čeka u finalu s Cedevitom. Iako je Cedevita naglašeni favorit, za tu utakmicu se ne može reći da je već riješena jer vukovi vitaminima ipak mogu nauditi, ali se može pretpostaviti da u zagrebačkom finalu usred Splita neće biti Bog zna kakve atmosfere.