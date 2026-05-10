PRIJEĐENA JE GRANICA

Krešimir Antolić oglasio se o neredima na Maksimiru: 'Ovo je bilo ozbiljno kazneno djelo'

Torcida zapalila veliki transparent Bad Blue Boysima
Tomislav Dasović
10.05.2026.
u 13:25

Postavlja se pitanje odgovornosti. Ona je naravno na onome tko je to počinio. Neposredno, stišćući gumb na daljinskom upravljaču, odgovornost je i na onome tko je logistički podupro ovo djelo, ističe Antolić

Bivši član Dinamove Uprave i nekadašnji Dinamov povjerenik za sigurnost Krešimir Antolić objavom na Facebooku osvrnio se na zbivanja za vrijeme derbija Dinamo - Hajduk. Objavu prenosimo u cijelosti:

- Jučerašnjim podmetanjem požara u podnožju sjeverne tribine definitivno je prijeđena granica međusobnog navijačkog podbadanja. Jer, sviđalo se nekome ili ne, plave dimne na splitskoj rivi, Dinamova zastava na zvoniku Svetog Duje ili roze dimne podmetnute na jugu Poljuda su smicalice. Podmetnut požar na tribini na kojoj se u tom trenutku nalazi blizu 10 000 ljudi je kazneno djelo. I to ozbiljno.

Postavlja se pitanje odgovornosti. Ona je naravno na onome tko je to počinio. Neposredno, stišćući gumb na daljinskom upravljaču odgovornost je i na onome tko je logistički podupro ovo djelo.

Daljnju odgovornost jasno definira Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima koji kaže da je policija ta koja vodi sigurnost na utakmici i koju mora slušati voditelj redarske službe tj. organizator. Što je poduzeo organizator nije mi poznato, ali su očigledno mjere bile nedovoljne, a kontrola stadiona danima prije utakmice nedostatna čim se ovako nešto moglo dogoditi.

Stoga policija treba vrlo ozbiljno shvatiti opseg onoga što se dogodilo i svoj rad usmjeriti prema tri smjera:

- kroz očevid i druge ovlasti utvrditi konkretne počinitelje

- napraviti analizu svih postupaka organizatora da se utvrde eventualni propusti i prekršajna odgovornost odgovornih osoba

- napraviti analizu i eventualnih vlastitih propusta kako se ovakve situacije ne bi ponavljale.

S timom ljudi koji su imali enormno iskustvo u osiguranju stadionskih i drugih okupljanja odradio sam ukupno preko 400 utakmica. Svaka je u organizacijskom i sigurnosnom smislu bila za sebe izazovna. Zbog očajnog stanja stadiona Maksimir nemoguće ga je obraniti u potpunosti.

Ali, jučer izbjegnuta tragedija bi trebala biti nulta točka nakon koje bi svi sudionici lanca odgovornosti sami sebi trebali postaviti pitanje - imamo li dovoljno znanja i iskustva za raditi ovaj posao? Sve drugo je bježanje od odgovornosti i zabijanje glave u pijesak - napisao je Antolić.
derbi neredi Hajduk Dinamo

dallas1974
13:57 10.05.2026.

Što se to NOVO dogodilo? Huligani intenzivno divljaju pirotehnikom (50+ baklji na utakmicama) u zadnjih 18 mjeseci. Ovi na Max-Sprortu pričaju o "sjajnoj atmosferi". Društo u kojoj su huligani heroji, umjesto da su u zatvoru, nema budućnosti. Treba napraviti novi, veći Maksimir da huligani imaju što spaliti...

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

