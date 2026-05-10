FOTO Grupa LELEK zasjala na tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte 100 najboljih fotografija
Glazbena groznica koja će idućih tjedan dana tresti Europu i svijet službeno je započela. Beč je danas raširenih ruku dočekao 35 delegacija na svečanom otvaranju 70. izdanja Eurosonga, a tradicionalni Tirkizni tepih pretvorio je najljepše dijelove grada u glamuroznu modnu pistu.
Među zvijezdama večeri našle su se i hrvatske predstavnice, etno-pop senzacija Lelek. Djevojke su na tepih stupile u elegantnim i usklađenim crno-bijelim kombinacijama, koje se razlikuju od onih koje ćemo vidjeti na velikoj pozornici, i odmah potvrdile status jednih od najzanimljivijih izvođačica natjecanja. Njihov spoj tradicionalnih motiva i moderne estetike izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gdje već danima dominiraju isječci s njihovih proba.
Dok su se izvođači predstavljali abecednim redom, atmosfera u Beču dosezala je vrhunac. Grad očekuje ogroman turistički i ekonomski poticaj, a stručnjaci predviđaju da će Eurosong lokalnom gospodarstvu donijeti čak 150 milijuna eura. Hotelske rezervacije već su porasle za 12 posto, a očekuje se dolazak više od 200.000 inozemnih obožavatelja.
Vrhunac večeri na Rathausplatzu, gdje je smješteno i Eurovizijsko selo s besplatnim ulazom, bila je izvedba prošlogodišnjeg pobjednika JJ-a, koji je svoju pjesmu "Wasted Love" otpjevao uz pratnju RSO Beč orkestra.
Za nastavak slavlja pobrinula se eurodance legenda Haddaway, čija je energija održala atmosferu na vrhuncu dugo u noć. Austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova pobrinulo se da sve prođe u najboljem redu, uz stroge sigurnosne mjere slične onima u zračnim lukama kako bi se svaki posjetitelj osjećao sigurno i dobrodošlo.