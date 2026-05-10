Vratili smo se u neko drugo vrijeme. Dok palme njišu grane (1975.), E moj druže beogradski (1992.) i Nek živi ljubav (1980.) samo su neki od klasika, glazbenih brojeva koji su bili pušteni prije derbija 34. kola SHNL-a između Dinama i Hajduka, ove subote na Maksimiru. Podcrtajmo još jednom, prije proširenja diskusije: pjesme su to koje su puštene s razglasa...

Provokacije na račun navijača Hajduka koji su se natiskali na južnoj tribini tako nisu odaslane standardnim, navijačkim putem sa sjevera, već službenim kanalima, putem mjesta na kojem se inače gledatelje na sportskoj priredbi informira o sastavima, golovima, zamjenama i kojekakvim drugim informacijama poput broja gledatelja i slično. Glazba, jasno, spada u red podloge za program. No eto, i razglas je postao mjesto razračunavanja ili barem potpaljivanja vatri.

Sve se nastavilo i na poluvremenu. Mogao se tada čuti klasik "Zaboravit ću sve" riječke grupe FIT koja je kasnih osamdesetih žarila i palila rokenrolom u bivšoj državi. No, mitska stvar iz 1989. bila je samo paravan za novu rundu podbadanja. Naime, beogradska Grupa JNA kasnije će tu stvar preraditi u Dobro pamtim sve, jednu od himni Partizana i njihovih Grobara...

Moram se otvoreno zapitati - jesu li u Dinamu stvarno sišli s pameti? Nije moguće da netko sa zdravim razumom, uključenim smislom za trenutak i brigom za sigurnost svih na stadionu ide na taj način crvenom krpom mahati pred protivničkim navijačima. Nisu valjda očekivali iz plavih odaja, da će na takvu razinu gostoprimstva Torcida na jugu ostati mirna i skrušena?

Šire se razne teorije o tome kako je planuo udarni transparent BBB-a na početku utakmice. Isprva, pomislilo se da su ga slučajno, nepažnjom, zapalili sami Boysi, a samo par minuta kasnije su, nakon Torcidine poruke s juga, krenule kolati poruke o mogućim scenarijima. Dominantan je postao narativ o daljinskom upravljaču kojim su aktivirane naprave koje su zapalile transparent. Kasnije smo doznali da je u priči bio i nekakav eksploziv, koji samo srećom, nije aktiviran. Da jest, sada bismo možda, ne daj Bože, pisali o tragediji...

Zaista, Hrvati nisu ni svjesni svega što se moglo dogoditi na Maksimiru ove subote. Na stadionu je bilo oko 20 tisuća ljudi, a sigurnosna situacija u pojedinim trenucima krajnje napeta. Policija je, kako smo izvijestili, uhitila dvojac koji se kretao u krugu terena (!), što je tema koja za sobom otvara drugi i dugi niz pitanja. Kako je moguće da je "nepoznat netko" uopće ušao u prostor za igrače, trenere, stručno osoblje i ostala službena lica? Kako se moglo dogoditi da se silna pirotehnika, eksploziv i raznorazne naprave za daljinsko aktiviranje istih uopće doturaju na stadion? Što da je netko stvarno izgubio život?

Što će biti s nekim sljedećim derbijem u Splitu? Nekako sumnjam u smirivanje tenzija nakon svega viđenog u Zagrebu. Navijači u međusobnim obračunima ne staju, već smišljaju nešto novo, originalnije i opasnije. Niti ovoga puta nije se pretjerano pisalo o igri i utakmici, a ubuduće bi izvještaj s utakmice Dinama i Hajduka mogao izgledati nalik na stupce iz crne kronike... Što je sljedeće nakon daljinski aktiviranih eksplozivnih naprava? Dronovi?

Navijački obračuni u Hrvatskoj, na utakmicama, nisu velika novost. Prije 16 godina na derbiju je policajac ostao bez jednog oka. Bilo je uvijek baklji, petardi, ali još nismo imali eksploziv na tribinama. I ljude koji se maskirani u službene osobe šeću po stadionu. Sve je otišlo predaleko, a nažalost, kao da svemu nije kraj...