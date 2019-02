Cibonin Velić: Igrali smo ružno; Zadrov Nazor: Morao sam puno kemijati

Cibona i Zadar, višestruki osvajači Ćosićeva kupa, prvi su polufinalisti ovog natjecanja čija se završnica ove godine igra na splitskim Gripama. Uz podosta muke, Cibona je nadjačala jedanaestoplasiranu momčad domaćeg prvenstva Škrljevo (78:71), dok su se Zadrani 33 minute čupali protiv Bosca (76:63), fenjeraša koji u domaćem prvenstvu ima samo jednu pobjedu.

- Baš kao i lani, Cibona se i ove godine provukla pored nas. Mi smo igrali agresivno i izvukli smo maksimum od sebe, a naša naglašena borbenost zrcali se u naših 38 skokova. Nažalost, kada smo ih rastvorili, promašili smo 3-4 otvorena šuta i ušli u nesigurnost. Uz to, imali smo i problem s visokim igračima koji su zarana bili opterećeni s prekršajima - ustvrdio je trener Škrljeva Damir Rajković koji je za prijelomni trenutak proglasio tricu za 70:67 Damira Markote koji je svih svojih sedam koševa zabio u posljednjih tri i pol minute:

- Presudila je Markotina ekstra kvaliteta. U završnici susreta pogodio je tricu preko ruke Ušića i to je prelomilo ovaj susret. Inače, za ovu utakmicu nismo pripremali nikakvu alternativnu obranu htjeli smo igrati čovjek na čovjeka. Znali smo da Markota ne napada iz reketa leđima košu i tu smo riskirali s nižim igračem na njemu. Kada su pak u paru na petici i četvorci bili Markota i Novačić, su smo se malo pogubili.

Za Cibonu najviše su zabili Novačić (21) i Marko Ljubičić (15), a uz kapetana Josipa Barnjaka (15 koševa), najbolji strijelac Škrljevčana bio je donedavni cibos Karlo Uljarević (13 koševa, 7 izgubljenih lopti) s kojim je trener Rajković imao poseban razgovor prije utakmice kojeg smo slobodni interpretirati kao "ne smiješ igrati osobnu utakmicu protiv kluba koji te odbacio".

- U onoj našoj prvenstvenoj utakmici s Cibonom vidjelo se da je Karlo pod dojmom i zato smo ponovo popričali na tu temu da bismo ga usmjerili. On je vođa i želi pobjeđivati, no emocije su ga povukle pa je na kraju ušao u neko nadigravanje umjesto da, recimo, brže napada Markotu, već u prijemu lopte. No, on je voljan raditi i od njega se može napraviti dobar igrač.

Kao što smo već ustvrdili, vukovi su se kao lani morali pomučiti da slome otpor autsajdera iz riječke okolice pa je trener Zagrepčana Ivan Velić bio prilično nezadovoljan:

- Bila je to ružna i gadljiva utakmica za gledanje, s puno nervoze koje uopće nije trebalo biti. Dozvolili smo suparniku da nas nadskače (27-38), da nam uzme čak 15 napadačkih skokova, a mi smo puno lopti bacili u bunar i to u situacijama kada smo u tranziciji imali brojčanu prednost. No, najvažnije je da smo dobili i ja se nadam da sve ono što je u ovoj utakmici bilo loše može okrenuti u 24 sata. Protiv Zadra očekujem bolju reakciju svojih igrača.

Da je to nužno svjestan je i Josip Bilinovac:

- Upravo mi smo pokazali da je Kup specifično natjecanje u kojem ako ne uđete ozbiljno u utakmicu možete imati problema. Srećom, u drugo poluvrijeme smo ušli puno ozbiljnije i agresivnije i to nam je donijelo pobjedu.

U takvim dvobojima, u kojima ste veliki favorit, zna se pojaviti i problem motivacije pa trener Velić protiv Zadra očekuje puno motiviranije cibose.

- Normalno je da će nam biti lakše motivirati se sa Zadrom i da će to biti jedna neizvjesna utakmica, baš kao što je bila nedavno u Zadru u utakmici ABA lige. Koliko god ja pokušavao upozoriti da je Škrljevo čvrsta momčad koju se ne smije podcijeniti, oni su ipak olako shvatili ovu utakmicu.

S obzirom da se taj polufinale igra već danas, kolika je opasnost za cibose to što su neki veterani morali igrati više no što je trener planirao (Markota 30 minuta, Rozić 27)?

- Možda je tu jedino Markota ušao u crveno s minutažom, a ostali su bili u granicama normale - zaključio je Velić.

I u drugom četvrtfinalu dana, autsajder je nadskakao favorita (37-33), što je konstatirao i trener Zadrana Ante Nazor:

- Skok je prvi pokazatelj borbenosti i čestitke kolegi Buriću na karakternom nastupu njegova sastava. Meni je pak trebalo dosta kemijanja da izvučemo ovu pobjedu, prije svega da našem petoricu defenzivaca. Tek kada sam to dobio otišli smo na mirniju prednost.

Imao je Nazor i šuterski raspoloženog Amerikanca Maria Littlea koji je trice gađao 5-5 i ubacio 23 koša, a u takvom šuterskom izdanju treba ga trener Zadra i večeras protiv Cibone.

- Bit će to jedan klasik. Rijetkost je da se na Gripama može gledati susret Zadra i Cibone. Nadam se da će moja ekipa igrati dalmatinski.

S obzirom da je vaš reporter napola Ličanin, a napola Slavonac tražili smo dodatno pojašnjenje.

- Teško je to riječima objasniti. To se ili osjeća ili se ne osjeća. To je draž juga da se vaša momčad identificira s publikom. Nadam se da će dvorana biti puna naših navijača jer imamo ih mi i u Splitu.

Ako smo dobro shvatili riječ je o tome da se južnjački temperament koristi kao pogonsko gorivo.

- Baš tako. Ne samo na ovim prostorima momčadi s juga znale su baš na račun toga i s manjim proračunom dobivati favorite iz metropola.

U sastavu Zadra, nitko niti približno nije bio tako uvjerljiv kao Little (23 koša), a dvoznamenkasti su bili još Vuković (11), Božić (11) i Brzoja (10). Kod Bosca, čiji su igrači "junački pali", trojica igrača zabila su 10 koševa (Puljko, Primorac, Vucić), a kapetan Babić ubacio je 12 dok su skakački prednjačili branič Palokaj (10) i krilni-centar Vucić (8).

Nakon ovoga, salezijanskom klubu predstoji grčevita borba za ostanak pa trener Burić ističe:

- Onaj tko se nije borio za ostanak ne zna što je to, koliko je teško motivirati igrače da iz utakmice u utakmicu daju sve od sebe. Kao trener s dugim stažem, naviknuo sam na jedno i drugo, a mi se nadamo da na krilima ovog dobrog otpora Zadru u susretima koji nam slijede možemo pobijediti Osijek, Alkar i Škrljevo.