Denis Romac
Autor
Denis Romac

Europska sredstva za Srbiju nisu zamrznuta, ali novca ipak nema

10.05.2026. u 22:40

Povjerenica za proširenje, Slovenka Marta Kos, izražava zabrinutost za stanje demokracije u Srbiji

Priča o nesuđenom zamrzavanju isplata europskog novca za Srbiju rezultirala je neuobičajenom situacijom u kojoj je glasnogovornik Europske komisije demantirao povjerenicu Europske komisije za proširenje, što ipak zahtijeva dodatno objašnjenje, ne samo zato što nije baš uobičajeno da službenik Europske komisije demantira visoku europsku dužnosnicu nego i zato što ovaj primjer dobro oslikava specifičan odnos kakav već godinama vlada između Europske komisije i Srbije. Taj odnos ni u kojem slučaju nije tipičan odnos između glavnog izvršnog tijela Europske unije i zemlje koja je već dulje od 14 godina kandidatkinja za punopravno članstvo u toj istoj Uniji.

Aleksandar Vučić Europska unija Srbija

ruby red
22:58 10.05.2026.

Nije zamrznuto nego na čekanju... Nije g..no nego se pas posra

eurofil55
23:02 10.05.2026.

Objasnite ljudima: Oči širom zatvorene. Vučić donosi "izraelski svet" na Balkan, a EU šuti. Ovo izraelsko geopolitičko kazalište ne bi bilo potpuno bez čvrstog, terenskog povezivanja. Masovni vojni ugovori u Srbiji, Albaniji i Grčkoj (planirani i provedeni za razdoblje 2024.-2025.)) nisu samo trgovina oružjem. To je ono što u geopolitici nazivamo diplomatskim hardverom. Kroz tvrtke poput Elbit Systems, koja postaje najsnažnija u Srbiji, Izrael se "tvrdo kodira" u nacionalne obrambene sustave balkanskih država. Posljedice toga su tektonske: kada izraelska tehnologija, softver, dronovi i sustavi protuzračne obrane postanu živčani sustav vojski na Balkanu, Europskoj uniji postaje apsolutno nemoguće smanjiti rizik Izraela ("derizikaciju" (de-risk)) bez izazivanja potpunog kolapsa regionalne sigurnosti. Atena je također snažno vezana za ovaj sigurnosni prsten. Rastuće veze između Tel Aviva i Grčke imaju jasan zajednički nazivnik: panični strah od geopolitičkog uspona i emancipacije Turske. Izrael, Grčka, a sada i povezani balkanski posrednički akteri, formiraju sanitarni kordon koji bi trebao zaustaviti EU utjecaj, a istovremeno služi kao štit za izraelske operacije u Sredozemlju. Amerika to slijedi, izbacuje EU iz BiH po nalogu izraelske politike, zato Trumpa nazivaju Netanyahuovim zamjenikom. EUropa se pravi luda.

Minaminmin
22:56 10.05.2026.

Naš predsednik je spomenuo da ćemo imati krize kao i druge države u Evropi ali nije pomenuo nikakav nedostatak novca.

