Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPREMA SE TRANSFER

Španjolski mediji pišu o hrvatskom reprezentativcu: Mogao bi pojačati veliki europski klub

Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
10.05.2026.
u 12:44

Hrvatski reprezentativac je u Valenciju stigao 2024. kao najbolji igrač hrvatskog prvaka Zadra i dvostruki osvajač nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige

Španjolski košarkaški euroligaš Baskonia zainteresirana je za hrvatskog reprezentativca Luku Božića (30) koji je u redovima posljednjeplasirane Granade bio proglašen najkorisnijim (MVP) igračem španjolske lige Endesa u ožujku i travnju, izvijestile su u nedjelju baskijske novine El Correo. Božiću, jednom od 20 kandidata za najboljeg košarkaša španjolskog prvenstva, ugovor s Granadom istječe idući mjesec.

"Baskonia prati hrvatskog krilnog centra. Nalazi se visoko na listi potencijalnih pojačanja uoči slaganja momčadi za iduću sezonu", naveo je El Correo pozvavši se na svoje neimenovane izvore.

Baskijska momčad zauzima peto mjesto u prvenstvu s 20 pobjeda i devet poraza, a večeras će gostovati kod Valencije koja ima pobjedu više (21-8) i nalazi se na trećem mjestu. Božić je u subotu s 23 koša i 32 valorizacijska boda predvodio Granadu do pobjede od 85-74 na gostovanju kod Zaragoze. Time je produžio tanku nadu svojoj ekipi u opstanak u prvoj ligi. Granada je na začelju s učinkom 6-24, a izvan zone ispadanja su tri momčadi s učinkom 9-21, a to su Zaragoza, San Pablo Burgos i Gran Canaria. MoraBlanc Andorra je na 8-21. Granada bi u preostale četiri utakmice trebala pobijediti Barcelonu (13.5.) i Tenerife (23.5.) na domaćem parketu te Baskoniju (17.5.) i Burgos (29.5.) u gostima, da bi imala bilo kakve izglede za očuvanje prvoligaškog statusa.

Božić je prije nešto manje od godinu dana došao u Granadu, nakon što je kao igrač Valencije bio posuđen katalonskoj Llleidi, a potom se sporazumno rastao i s euroligaškim klubom s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor, ali nijednom nije zaigrao u narančastom dresu. Hrvatski reprezentativac je u Valenciju stigao 2024. kao najbolji igrač hrvatskog prvaka Zadra i dvostruki osvajač nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige. 
Ključne riječi
Baskonia košarka Hrvatska košarkaška reprezentacija Luka Božić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-05-07/SamoborBabicKlupa1_pxl_spo_070526.jpg
Video sadržaj
Petar Babić za VL

Najugodnije iznenađenje hrvatske lige: 'Predviđali su nam borbu za ostanak, a mi smo eto četvrti'

– Ja bih rekao da smo pogodili sa svim igračima. Isprva sam mislio da ću kao "rookie" trener biti teško prihvaćen, no dobio sam od njih to da vjeruju u moju priču, u moj koncept, da možemo napraviti puno dobrih stvari. Između naša četiri zida imali smo mi uspona i padova, no igrači su mi počeli vjerovati i to im se isplatilo. Od starijih igrača bitan je i Lovro Mandalinić koji je imao određenih zdravstvenih problema pa se nadam da će se za doigravanje vratiti u sportsku formu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!