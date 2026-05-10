Kardiolozi se kunu u njih: Ovo je 5 namirnica koje čiste žile i spašavaju srce
Dok genetika ima ulogu, životni stil, a posebno ono što jedemo, presudan je za zdravlje srca. Nije sve u izbjegavanju brze hrane i zasićenih masti. Ono što svjesno dodajemo na tanjur jednako je važno, jer određene namirnice bogate nutrijentima djeluju kao pravi zaštitnici našeg krvožilnog sustava. Predstavljamo pet ključnih grupa namirnica koje dokazano jačaju srce.
Masna riba poput lososa, skuše ili sardina nezaobilazan je dio jelovnika. Obiluje omega-3 masnim kiselinama koje djeluju kao snažan protuupalni štit za krvožilni sustav. Znanstveno je dokazano da omega-3 kiseline smanjuju razinu triglicerida (masnoća u krvi), blago snižavaju krvni tlak, usporavaju stvaranje plaka u arterijama i smanjuju rizik od aritmija. Dovoljno je uključiti je u prehranu dva puta tjedno.
Borovnice, jagode, maline i kupine prava su riznica zdravlja. Bogate su antioksidansima antocijaninima, zaslužnima za njihove žive boje, koji štite krvne žile od oštećenja. Redovita konzumacija može poboljšati funkciju arterija, pomoći u kontroli krvnog tlaka i spriječiti oksidaciju "lošeg" LDL kolesterola, što je ključan korak u prevenciji srčanih bolesti.
Špinat, kelj i blitva s pravom se smatraju nutritivnim blagom. Posebno se ističu vitaminom K i nitratima, koje tijelo pretvara u dušikov oksid. Ovaj spoj opušta i širi krvne žile, poboljšava njihovu fleksibilnost i tako izravno pomaže u snižavanju krvnog tlaka. Obilje vitamina i minerala u ovom povrću čini ga ključnim za svakodnevno jačanje srca.
Avokado je bogat mononezasićenim mastima koje dokazano smanjuju razinu lošeg (LDL) kolesterola, a istovremeno podižu razinu dobrog (HDL) kolesterola. Orašasti plodovi poput oraha jedinstven su biljni izvor omega-3 masnih kiselina koje smanjuju upalne procese u tijelu. Ne treba zaboraviti ni sjemenke lana i chije, čija topiva vlakna u probavi djeluju poput spužve, vežući na sebe kolesterol i sprječavajući njegovu apsorpciju.
Uz navedene namirnice, ne treba zanemariti ni snagu mahunarki (grah, leća) i cjelovitih žitarica (zob, ječam). One sadrže topiva vlakna, poput beta-glukana, koja su iznimno učinkovita u snižavanju kolesterola. Ipak, važno je zapamtiti da nijedna namirnica sama za sebe nije čarobni štapić. Ključ dugoročnog zdravlja srca leži u cjelokupnom obrascu prehrane i zdravom načinu života. Uključivanje ovih namirnica odličan je prvi korak. Vaše srce za vas otkuca više od sto tisuća puta dnevno; vratite mu uslugu brigom o onome što mu dajete kao gorivo.