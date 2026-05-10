IZDANA UPOZORENJA

Stiže hladna fronta: Čeka nas naglo zahlađenje, još će padati i snijeg?

Foto: Istramet
Dora Taslak
10.05.2026.
u 23:36

Kako piše Istramet, utorak će biti "meteorološka prekretnica" nakon koje će temperature zraka biti niže

Početak novoga tjedna bit će oblačan, s kišom, lokalno i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. No, od sredine dana bit će češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16 °C, a najviša dnevna između 18 i 23 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za gotovo cijelu zemlju za ponedjeljak su izdana upozorenja. Zbog grmljavinskog nevremena na snazi su za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, riječku i splitsku regiju. Uz to, alarmi su za gospićku i riječku regiju izdani zbog obilne kiše. "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", navodi DHMZ. Također, izdana su i brojna upozorenja zbog vjetra, točnije za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te srednju Dalmaciju. 

U utorak su još mogući pljuskovi s grmljavinom, no krajem dana postupno će uslijediti smanjenje naoblake i smirivanje sa sjeverozapada. Idućih dana, ističe DHMZ, bit će češća sunčana razdoblja. Srijeda će biti većinom bez oborine, no jutro na kopnu osjetno hladnije uz mogućnost mraza, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. U utorak će u unutrašnjosti prolazno zapuhati umjeren i jak, na udare olujan sjeverni vjetar. Na moru umjereno jugo, u utorak prolazno jugozapadnjak i bura s olujnim udarima.

Kako piše Istramet, utorak će biti "meteorološka prekretnica" nakon koje će temperature zraka biti niže. "U višem gorju pritom će pasti malo snijega, a zapuhat će prolazno jak sjeverozapadnjak i sjeverac uz osjetan pad temperature zraka, naročito u kopnenoj Hrvatskoj", piše Istramet te dodaje kako će sredina tjedna biti stabilnija, no kako se nova promjena očekuje u petak. 

