Nikola Jurčević: Zabrinjavajuće za Hajduk je ovolik zaostatak za Dinamom, to je potpuno nerealno

Nikola Jurčević ponudio nam je svoje viđenje derbija Dinama i Hajduka.

- Nije to bio pretjerano kvalitetan derbi, pogotovo prvom poluvrijeme. Doduše, u drugom je bilo nešto bolje. Ozračje je bilo lijepo, slavljeničko za Dinamo. Hajduk je bio prazan, bez ritma i motivacije, poprilično razočaravajuće u svakom smislu - počeo je Jurčević.

Za navijače Hajduka nije bilo razočarenje samo rezultat, već i potvrda da su Splićani daleko ispod razine kvalitete Dinama i borbe za naslov, odnosno, pravog suparništva?

To je nerealno

- Dinamo je ipak puno kvalitetniji. No, ono što je zabrinjavajuće za Hajduk, nisu porazi u derbijima, već činjenica da su toliko zaostali za Dinamom. To je potpuno nerealno. Pokazatelj je to vrlo loše sezone Hajduka, prosipanje bodova protiv, uvjetno rečeno, malih momčadi ne bi si smjeli dopustiti. Posebice s obzirom na roster kakvim raspolažu. Ima tu dosta dobrih igrača, trebali su biti bliže Dinamu. Pogledamo li napadačku liniju, Livaja, Šego, Rebić, Almena, u veznom redu Pukštas, Krovinović, Sigur... Vratimo li se malo unazad, Hajduk je u prvom dijelu prvenstva dosta dugo držao korak s Dinamom, no onda im je u nekoliko utakmica izostao Livaja, a baš tu su plavi napravili prednost.

Kada govorimo o derbiju, dvojica igrača Hajduka sigurno su zadovoljila prema svim parametrima. Prvi je Rokas Pukštas...

- On je igrač posebne, energije i žara, uvijek daje maksimum i ima mentalitet pravog borca. On je na, gotovo svim utakmicama, svijetla točka Hajduka. Drugi je, naravno, Toni Silić. On je veliki dobitak ove sezone. Ima sjajnu staturu i veliku perspektivu.

Što je najveći Dinamov dobitak?

- Najveći Dinamov dobitak bio je pronalazak prave energije u momčadi. Mariju Kovačeviću ruke je vezala prebukiranost u momčadi u kojoj nisu svi mogli biti zadovoljni. Nakon što je na zimu otišla nekolicina standardnih igrača, momčad je prodisala. I onda ste dobili Diona Drenu Belju koji je broj 1 centarfor u ligi, Luka Stojković se razmahao, pokazao je da je igrač sadašnjosti i budućnosti, još nekoliko igrača se nametnulo. Sve to se odrazilo na samopouzdanje u momčadi i Dinamo je tada napravio seriju od nekoliko pobjeda i napravio nedostižnu prednost. Jako je važnu ulogu imao Josip Mišić, kao i Miha Zajc, igrač koji ima ozbiljnu razinu kvalitete. Kovačević je u drugom dijelu sezone napravio odličan posao. A kada je završila Dinamova europska etapa, bilo je samo pitanje kolika će biti razlika. Izdvojio bih značaj Dominika Livakovića koji je branio čiste situacije u najvažnijim trenucima.

Dosta se priča o Beljinom statusu u reprezentaciji?

- Ne treba stvarati preveliki pritisak. Nastavi li ovako, njegovo vrijeme će doći. Ne mora to biti na ovom SP-u, s obzirom na to da nam je u napadu reprezentacije kadar definiran. Po meni, to nije presudno, jer ako ovako nastavi igrati, legitiman je kandidat za reprezentaciju...

Pritisak s tribina

Ozračje na tribinama bilo je poprilično naelektrizirano!

- U takvim okolnostima igrači osjećaju veliki pritisak, no to nije karakteristika samo naših derbija koji su u pravilu stresni sudionicima. Isto tako, tako ozračje je velika motivacija, ali i donosi dosta nervoze.

Izdvojio je još nešto oko Hajduka!

- Prečesto sam ove sezone vidio kako u Hajduku neke utakmice koje su trebali pobijediti, a nisu, ne doživljavaju kao problem. Treba se pojačati kriterij jer igrač Hajduka ne može bit zadovoljan bodom protiv manjih momčadi. Hajduk je i ove sezone imao dobru momčad koja je trebala biti konkurentnija Dinamu. Dobro je da Garcia ostaje jer su, nadam se, vidjeli da stalne promjene trenera ne koriste. Trener se sada navikao na ozračje i zahtjeve Hajduka i dogodine ima šansu napraviti eventualni pomak - zaključio je Jurčević.