Cibona na Kosovu prosipala a Dinamo spašavao ugled zagrebačke košarke

Nakon kraha u Dubrovniku, košarkaši Cibone doživjeli su debakl i u Prizrenu. I teško je reći što je bolnije. Po prvi put ikada izgubiti od Dubrovnika (63:79) ili po prvi put izgubiti na Kosovu (69:89). I to u utakmici u kojoj su Kosovari, doduše impregnirani s pet Amerikanca (Bailey 16, Anderson 14, Cousins 14, Bickerstaff 12...), bili agresivniji, reaktivniji, brži, skočniji. Naime, cibosi su Prizrencima dopustili 16 skokova u napadu a domaćini su ukupno imali 18 skokova više (44-26).

Za klupsku hrvatsku košarku ovaj kosovski poraz se čini čak i bolnijim. I sva je sreća da si takvo što nije večeras dozvolio i drugi zagrebački klub jer Dinamo je nadoknadio veliki zaostatak i pobijedio domaću Prištinu (82:80). Momčadi Damira Mulaomerovića treba skinuti kapu jer još u 36. minuti dinamovci su zaostajali 13 koševa (65:78) a onda su za tri minute i 48 sekundi, ponajviše preko Kraljevića i Hunta, zabili 17 a primili samo dva koša.

Drugu pobjedu dinamovcima u ligi ENBL donijeli su centar Filip Kraljević (18 koševa) koji je 58 sekundi prije kraja zabio tricu za 80:80 te američki razigravač Delonnie Hunt (26 koševa, 10 asista). A Cibonini Amerikanci, Roberson i Hepa, zabili su svaki po tri, dakle, sveukupno samo šest. Mizerno da mizernije ne može biti.

A možete si zamisliti kakva je večeras fešta bila u Prizrenu - njihov klub pobijedio je dvostrukog europskog prvaka. Bez obzira na to što taj gost nije ni sjena kluba kakav je nekad bio, Kosovari će to slaviti kao najveći uspjeh ovog kluba. Baš kao što istu stvar slavili i u slovačkoj Prievidzi jer oni su također "pobijedili dvostrukog prvaka Europe".

A sadašnje vodstvo tog istog, nekad velikog kluba, mora nešto pod hitno nešto poduzeti. Jer, s ova dva poraza u nizu s visokom razlikom, momčad je i očito ušla u krizu. A nju podgrijava i činjenica da trener Ivan Rudež nekoliko tjedana neće na raspolaganju imati svog najviše igrača Markusa Lončara. A još dok se isti nije ozlijedilo pričalo se kako Ciboni nedostaje visoki igrači koji igra leđima košu.

Ako se nešto ne poduzme, Ciboni bi se moglo dogoditi da uđe u negativnu seriju. Jer već u nedjelju čeka ju gradski derbi s Cedevitom Junior, istim onim klubom čije vodstvo sve poduzima da uvjeri gradsko vodstvo da su upravo oni klub od gradskog značaja a ne "izblijedjela" Cibona. Nakon toga slijedi gostovanje kod francuskog Dijona i ako bi te utakmice završile s negativnim ishodima potpuno bi se umrljala lijepa priča ispričana u početnim utakmicama sezone, naročito onim europskim.