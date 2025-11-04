Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Potop Cibone u Prizrenu

Cibona na Kosovu prosipala a Dinamo spašavao ugled zagrebačke košarke

Autor
Dražen Brajdić
04.11.2025.
u 20:57

Još u 36. minuti dinamovci su u Prištini zaostajali 13 koševa (65:78) a onda su za tri minute i 48 sekundi zabili 17 a primili samo dva koša. Za pobjedu je pogodio Amerikanac Hunt (26 koševa) dok su Cibonini Amerikanci u Prizrenu zajedno zabili šest (Hepa 3, Roberson 3)

Nakon kraha u Dubrovniku, košarkaši Cibone doživjeli su debakl i u Prizrenu. I teško je reći što je bolnije. Po prvi put ikada izgubiti od Dubrovnika (63:79) ili po prvi put izgubiti na Kosovu (69:89). I to u utakmici u kojoj su Kosovari, doduše impregnirani s pet Amerikanca (Bailey 16, Anderson 14, Cousins 14, Bickerstaff 12...), bili agresivniji, reaktivniji, brži, skočniji. Naime, cibosi su Prizrencima dopustili 16 skokova u napadu a domaćini su ukupno imali 18 skokova više (44-26). 

Za klupsku hrvatsku košarku ovaj kosovski poraz se čini čak i bolnijim. I sva je sreća da si takvo što nije večeras dozvolio i drugi zagrebački klub jer Dinamo je nadoknadio veliki zaostatak i pobijedio domaću Prištinu (82:80). Momčadi Damira Mulaomerovića treba skinuti kapu jer još u 36. minuti dinamovci su zaostajali 13 koševa (65:78) a onda su za tri minute i 48 sekundi, ponajviše preko Kraljevića i Hunta, zabili 17 a primili samo dva koša.

Drugu pobjedu dinamovcima u ligi ENBL donijeli su centar Filip Kraljević (18 koševa) koji je 58 sekundi prije kraja zabio tricu za 80:80 te američki razigravač Delonnie Hunt (26 koševa, 10 asista). A Cibonini Amerikanci, Roberson i Hepa, zabili su svaki po tri, dakle, sveukupno samo šest. Mizerno da mizernije ne može biti.

A možete si zamisliti kakva je večeras fešta bila u Prizrenu - njihov klub pobijedio je dvostrukog europskog prvaka. Bez obzira na to što taj gost nije ni sjena kluba kakav je nekad bio, Kosovari će to slaviti kao najveći uspjeh ovog kluba. Baš kao što istu stvar slavili i u slovačkoj Prievidzi jer oni su također "pobijedili dvostrukog prvaka Europe".

A sadašnje vodstvo tog istog, nekad velikog kluba, mora nešto pod hitno nešto poduzeti. Jer, s ova dva poraza u nizu s visokom razlikom, momčad je i očito ušla u krizu. A nju podgrijava i činjenica da trener Ivan Rudež nekoliko tjedana neće na raspolaganju imati svog najviše igrača Markusa Lončara. A još dok se isti nije ozlijedilo pričalo se kako Ciboni nedostaje visoki igrači koji igra leđima košu.

Ako se nešto ne poduzme, Ciboni bi se moglo dogoditi da uđe u negativnu seriju. Jer već u nedjelju čeka ju gradski derbi s Cedevitom Junior, istim onim klubom čije vodstvo sve poduzima da uvjeri gradsko vodstvo da su upravo oni klub od gradskog značaja a ne "izblijedjela" Cibona. Nakon toga slijedi gostovanje kod francuskog Dijona i ako bi te utakmice završile s negativnim ishodima potpuno bi se umrljala lijepa priča ispričana u početnim utakmicama sezone, naročito onim europskim.
Ključne riječi
ENBL Europa kup cibona KK Dinamo košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja