Cibona u doigravanju ostaje bez nećaka slavnog NBA igrača i dobrog šutera

S obzirom na to da je ozljeda njegova koljena takve prirode da je neiskoristiv do kraja sezone odnosno doigravanja, Cibona i 31-godišnji južnosudanski reprezentativac Peter Jok (198 cm) odlučili su se za sporazumni raskid svih ugovornih obveza. A na takvo što, ovog košarkaša samozatajne osobnosti, potaknula je i njegova privatna situacija a to je da njegova francuska partnerica, koja je tu živjela s njim, treba roditi a ona je izrazila želju da to bude u Francuskoj.

Premda, osim u nekoliko utakmica, nije ostavio neki veći trag Peter Jok će u Ciboni ostati zapamćen kao sjajan, tih, suigrač. A on je svoje dvije ponajbolje partije za klub odigrao odmah na startu sezone i to protiv Zadra (18 koševa) i SC Derbyja (16 koševa) kojima je ubacio po četiri trice baš kao i u 9. kolu na gostovanju kod Igokee.

Inače, priča njegove obitelji, koju nam je ispričao u studenom prošle godine, vrlo je zanimljiva ali i tužna. Kad su mu bile samo tri godine, Peterov otac poginuo je u drugom sudanskom građanskom ratu kao general Narodnooslobodilačke armije (SPLA), a u borbama za neovisnost Južnog Sudana poginuo je i njegov djed koji je bio starješina jednog sela.

- Nakon očeve smrti moja obitelj je prebjegla u Ugandu, gdje sam živio do svoje osme godine, od kuda smo otišli u Sjedinjene američke države.

Osjetivši tada da mu je to teška tema, ipak smo ga zamolili da nam pojasni zbog čega je uopće došlo do podjele Sudana na dvije države.

- Koliko ja znam, razlozi su bili religijski uz neka plemenska pitanja. Na koncu je Sudan ostao muslimanski a Južni Sudan je kršćanski i ja sam katolik.

Govoreći tada o plemenima, zapanjio nas je sljedećim podatkom.

- U zemlji imamo 64 različita plemena i to je znao biti problem. Najveće pleme je Dinka, poznato po visokim ljudima, kojem i ja pripadam, a drugo najveće je Nuer.

Inače, dvojica Peterovih rođaka košarkaša ostavila su značajan trag i u NBA ligi. Njegov slavni ujak Manute Bol, nažalost pokojni, sa svojom visinom od 231 centimetra bio je svojedobno najviši NBA igrač koji će ostati upamćen i po rekordnom rasponu ruku (259 centimetara). A zapažen NBA-evac bio je i njegov bratić Luol Deng koji je u svojih 15 NBA sezona dvaput biran za All-Star igrača.

Za razliku od većeg dijela rodbine koji žive u SAD-u, Peterova majka Amelia je u Južnom Sudanu gdje je, kao članica parlamenta, politički vrlo aktivna.

Dakle, Joka ovog vikenda (subota) u Rijeci neće biti niti u publici koja će pratiti drugu utakmicu četvrtfinala doigravanja u koju će Cibona ući protiv Kvarnera s vodstvom od 1-0 u pobjedama.