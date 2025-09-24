Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
DOBILI SLOVAKE

Cibona se vratila u Europu i odmah pobijedila, ali sad je čeka težak posao

Zagreb: Kvalifikacije za FIBA Europa kup, Cibona - Prievidza
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
24.09.2025.
u 20:14

Zagrebački sastav na uzvrat koji je za tjedan dana u slovačkoj Prievidzi odlazi s osam pogodaka prednosti.

Košarkaši Cibone u prvoj su utakmici pretkola FIBA-ina Eurokupa u svojoj dvorani svladali slovačku Prievidzu sa 91-83 (21-16, 20-29, 27-20, 23-18). Justin Roberson je sa 24 koša predvodio Cibonu, Kamaka Hepa je dodao 13, dok su Davontrey Thomas sa 22 i Noah Reynolds sa 20 poena bili najefikasniji kod Prievidze koja u svom sastavu ima čak sedam Amerikanaca.

Prva utakmica Cibone u novoj sezoni ujedno je bio i prvi nastup bivšeg europskog prvaka u nekom od eurokupova nakon osam godina izbivanja, a gotovo potpuno novi sastav zagrebačkog kluba u odnosu na prošlu sezonu pokazao je lepršavu i borbenu igru. Cibona je dobro otvorila dvoboj, nakon prvih 10 minuta imala pet koševa prednosti, ali u drugih 10 minuta Prievidza je zahvaljujući nekoliko pogođenih otvorenih trica preokrenula rezultat.

U nastavku je Cibona zaigrala angažiranije u obrani i to je donijelo rezultat. Efikasnom igrom u trećoj četvrtini zagrebački je sastav već u trećoj dionici opet stigao u vodstvo da bi pred kraj utakmice imao i dvoznamenkastu prednost. Tricom Robersona četiri minute prije kraja bilo je 82-71, a Cibonin Amerikanac je na ulasku u zadnju minutu zabio i za najvećih 12 razlike (91-79). Ipak, slovački je sastav iskoristio oba svoja zadnja napada, dok Cibona nije bila precizna, pa će hrvatski sastav na uzvrat koji je za tjedan dana u Prievidzi s osam pogodaka prednosti.
Ključne riječi
košarka Slovaci cibona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
KREŠO NIKIĆ

Hrvat sedam godina igra u Njemačkoj: Nevjerojatno koliko su radišni, kod njih nema odustajanja

Ovaj put o njemačkom košarkaškom čudu popričali smo s Krešom Nikićem, centrom visokim 213 centimetara, koji upravo kreće u svoju sedmu njemačku sezonu. Ovaj put kao bundesligaša član MBC Mittledeutschera. Krešo je iz Cibone otišao kao 18-godišnjak pa je jedno vrijeme bio i član podmlatka berlinske Albe i zasigurno zna kako se u Njemačkoj radi s mlađim uzrastima.

Učitaj još