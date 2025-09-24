Cibona se vratila u Europu i odmah pobijedila, ali sad je čeka težak posao

Košarkaši Cibone u prvoj su utakmici pretkola FIBA-ina Eurokupa u svojoj dvorani svladali slovačku Prievidzu sa 91-83 (21-16, 20-29, 27-20, 23-18). Justin Roberson je sa 24 koša predvodio Cibonu, Kamaka Hepa je dodao 13, dok su Davontrey Thomas sa 22 i Noah Reynolds sa 20 poena bili najefikasniji kod Prievidze koja u svom sastavu ima čak sedam Amerikanaca.

Prva utakmica Cibone u novoj sezoni ujedno je bio i prvi nastup bivšeg europskog prvaka u nekom od eurokupova nakon osam godina izbivanja, a gotovo potpuno novi sastav zagrebačkog kluba u odnosu na prošlu sezonu pokazao je lepršavu i borbenu igru. Cibona je dobro otvorila dvoboj, nakon prvih 10 minuta imala pet koševa prednosti, ali u drugih 10 minuta Prievidza je zahvaljujući nekoliko pogođenih otvorenih trica preokrenula rezultat.

U nastavku je Cibona zaigrala angažiranije u obrani i to je donijelo rezultat. Efikasnom igrom u trećoj četvrtini zagrebački je sastav već u trećoj dionici opet stigao u vodstvo da bi pred kraj utakmice imao i dvoznamenkastu prednost. Tricom Robersona četiri minute prije kraja bilo je 82-71, a Cibonin Amerikanac je na ulasku u zadnju minutu zabio i za najvećih 12 razlike (91-79). Ipak, slovački je sastav iskoristio oba svoja zadnja napada, dok Cibona nije bila precizna, pa će hrvatski sastav na uzvrat koji je za tjedan dana u Prievidzi s osam pogodaka prednosti.