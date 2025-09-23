Cibonin trener Ivan Rudež: Protiv sedam Amerikanaca moramo inteligentno

Već dugo u Košarkaškom klubu Cibona nije bilo takve presice, uz izravni prijenost na internetu, kao što je bila ova posvećena današnjoj utakmici protiv slovačke Prievidze (18 sati). A riječ je od prvoj od dvije kvalifikacijske utakmice za Fibin Europa kup.

A da nije riječ o bezveznom suparniku iz "tamo neke Slovačke" kazat će i sljedeća informacij koju nam je podastro Cibonin novi trener Ivan Rudež, inače nekad (2007.-2010) i sam trener ovog slovačkog kluba ali i bivši slovački izbornik (2016.-2018).

- Pred nama je prva europska ovosezonska utakmica protiv momčadi koja dolazi sa sedam američkih igrača dovedenih u svrhu da se plasiraju u grupnu fazu ovog natjecanja. A mi ćemo dati sve od sebe da ih onemogućimo u tim planovima. Moji igrači su ekstremno motivirani da otvore sezonu pobjedom pred domaćom publikom.

O kakvom se to suparniku radi u taktičkom smislu?

- Momčad je to koja energetski i atletski može parirati mnogima u Europi. Brzi su, skočni, vuku kontre, imaju atlete na pozicijama četiri i pet pa igraju iznad obruča. I zato će u našoj igri biti jako važna kontrola njihova napadačkog skoka kao i naša defenzivna tranzicija. Vjerujem da mi s dobrom koncetracijom i inteligentnom igrom možemo pobijediti. Mi njima moramo nametnuti inteligentnu košarku s kakvom se oni nisu susreli.

Zapitali smo Cibonina trenera je li to možda "kašeta brokava" ako netko ima čak sedam Amerikanaca?

- Čini mi se da su selektirani pametno i toliko Amerikanaca ne mora biti negativan skup. Možete imati i deset Kineza, neće smetati ako su kvalitetni karakteri. To su uglavnom mladi igrači koji su došli radi izazova igranja u Fibinom europskom natjecanju. Samo jedan od njih je novak u Europi a ostlai su tu po jednu ili dvije godine ali na nižim razinama.

Utakmicu je najavio i kapetan Krešo Radovčić koji je ovako odgovorio na pitanje koliko bi za navijače značilo otvoriti sezonu s pobjedom nad Prievidzom a potom i Zadrom?

- To bi bio najbolji scenarij no prvo se moramo usredotočiti na Prievidzu doma. Fibina pravila su nešto drugačija, tu se dopušta više kontakta pa moramo biti spremni za sportski fajt.

Zamoljen je Šere i za usporedbu prošlosezonske i ovosezonske momčadi.

- Ovogodišnja je slagana s glavom i repom što za prošlosezonsku ne bih rekao jer smo imali pet visokih, sedam krila i jednog razigravača. Sada imamo više bekova, igrača jačih na lopti i tako je košarku lakše igrati jer to je igra bekova. Ja sam lani igrao neke utakmice i po 40 minuta i to je bilo teško. Osim toga, ovi momci mi se čine gladniji dokazivanja. Uostalom, nakon deset a možda i više godina Cibona ponovo igra Europu.

Nakon presice održana je i mala svečanost u VIP loži gdje je, na sjedalici u kojoj je sjedio Mirko Novosel, stavljena spomen ploča. Ta gesta, odobrena i od Ustanove za upravljanje sportskim objektima, obradovala je gospođu Jasenku Novosel, suprugu pokojnog utemeljitelja Cibone i najvećeg hrvatskog košarkaškog trenera.