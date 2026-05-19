Veliki Dalićev prijatelj krši Fifina pravila!? Ima poseban plan za Svjetsko prvenstvo

Cristiano Ronaldo spreman je za ono što se očekuje da će biti njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo. Ronaldo je i dalje središnja figura portugalske reprezentacije unatoč ulasku u završnu fazu karijere. Uz Lionela Messija i Guillerma Ochou, napadač Al-Nassra će na ovogodišnjem ljetnom turniru ući u povijest kao jedan od rijetkih igrača koji su nastupili na šest uzastopnih turnira.

Očekuje se da će Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafa Leão, Vitinha, João Neves i Ruben Dias igrati ključne uloge dok Martinez pokušava voditi reprezentaciju prema njenom prvom trijumfu na Svjetskom prvenstvu. Portugal se nalazi u skupini K, s Kolumbijom, Uzbekistanom i Demokratskom Republikom Kongo. Ipak, dok je pozornost prirodno pala na 41-godišnjeg kapetana, većina rasprave usredotočila se na jedan neobičan detalj.

Portugal je službeno imenovao skupinu od 27, umjesto standardnih 26 igrača za Svjetsko prvenstvo, što je odmah izazvalo pitanja među navijačima. FIFA-ini propisi dopuštaju samo 26 službeno registriranih igrača, no Martinez je namjerno putovao s 27 igrača. Zapravo, Selecao je uključio i četvrtog vratara Ricarda Velha kao dodatnog igrača za podršku tijekom treninga i dodatno rješenje u slučaju ozljeda. Velho, koji trenutačno igra za Genclerbirligi, ostat će s momčadi tijekom cijelog turnira, ali ne može službeno nastupiti osim ako se jedan od tri registrirana portugalska vratara ne ozlijedi. FIFA-ina pravila dopuštaju zamjene u tim okolnostima, što je Martinezu otvorilo vrata za neobičnu odluku.

Šiti format turnira stvorio je nove izazove za svaku momčad. Putovanja na velike udaljenosti između mjesta održavanja utakmica u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku znače da bi oporavak i priprema mogli postati jednako važni kao i taktika. Martinez je mjesecima proučavao te uvjete i vjeruje da bi fleksibilnost mogla postati odlučujuća kasnije u natjecanju. Dodatni vratar omogućuje Portugalu da održi treninge punog intenziteta bez rizika od iscrpljenosti ili preopterećenja glavne trojice vratara.

- Zahtjevi vremena, vremenske zone, sve što smo već iskusili u ožujku - rekao je Martinez raspravljajući o strukturi momčadi.

Inače, Martinez je veliki prijatelj Zlatka Dalića. Njihovo prijateljstvo traje već godinama, a razvili su ga još u vrijeme kada je Martinez bio izbornik Belgije. Martinez je tada pružio veliku pomoć i savjete izborniku Daliću uoči važnih utakmica. I nakon što je Martinez preuzeo klupu Portugala, zadržali su iznimno blizak i kolegijalan odnos.