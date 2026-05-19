OVO JE PROMIJENILO POVIJEST

Lupio je šakom o stol: 'Ili Modrić ili nitko'. Taj je potez promijenio povijest Reala

FIFA Club World Cup - Semi Final - Paris St Germain v Real Madrid
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
19.05.2026.
u 21:37

Dok se u Madridu sve glasnije šuška o mogućem povratku Josea Mourinha, španjolski mediji prisjećaju se ključnog poteza iz njegova prvog mandata. Bio je to potez dočekan s golemom skepsom i podsmijehom, a koji je na kraju iskovao jednu od najblistavijih era kluba

U jeku medijskih napisa o tome da bi se Jose Mourinho mogao vratiti na Santiago Bernabéu, španjolski list Marca podsjeća na jedan od najvažnijih trenutaka iz Portugalčeva prvog boravka u Madridu. Nije riječ o osvojenom trofeju, već o transferu koji je definirao cijelo desetljeće: dovođenju Luke Modrića. Taj se posao, zaključen u ljeto 2012., pokazao sudbinskim, a Mourinho je odigrao presudnu ulogu. Inzistirao je na Hrvatu čak i kada su svi drugi sumnjali, a ta se vizija danas spominje kao jak argument za njegov povratak.

Pregovori s Tottenhamom bili su iscrpljujući. Predsjednik Daniel Levy bio je tvrd pregovarač, a čelnici Reala gubili su strpljenje. Sam Modrić je kasnije potvrdio da je uprava razmatrala i druge opcije poput Davida Silve, no Mourinho je bio neumoljiv u namjeri da dovede baš hrvatskog veznjaka. Kako je Modrić otkrio, Portugalac je predsjedniku Florentinu Perezu poručio: 'Ili Luka ili nitko'. Taj je ultimatum zaključio transfer, a Modrić je priznao da bez Mourinhove silne odlučnosti vjerojatno nikada ne bi ni stigao u Madrid.

Početak je bio iznimno težak. Modrić se mučio s prilagodbom, a kulminacija lošeg starta bila je porazna anketa Marce, gdje su ga čitatelji proglasili najgorim pojačanjem sezone. U tim trenucima, dok su mnogi kritizirali transfer od 35 milijuna eura, Mourinho je bio njegov jedini zaštitnik. Javno je molio navijače za strpljenje. "Toliko je dobar da će se Santiago Bernabéu zaljubiti u njegovu klasu", izjavio je tada portugalski stručnjak. Bila je to izjava koja se pokazala proročanskom.

Vrijeme je pokazalo da je Mourinho bio u pravu. Bernabéu se zaljubio, a Luka Modrić je postao legenda kluba, motor momčadi koja je pokorila Europu i jedan od najtrofejnijih igrača u povijesti Reala. Mourinho nikada nije propustio s ponosom istaknuti svoju ulogu. "Luka Modrić je divota nogometa, a on je i moj ponos jer sam ga doveo u Real Madrid. Tada nitko nije vjerovao da je igrač za ovaj klub", izjavio je godinama kasnije. Ta jedna odluka, donesena usprkos sumnjama, ostaje kao spomenik Mourinhovoj viziji i odlučnosti, kao sudbinski potez koji je oblikovao povijest.
Tottenham Jose Mourinho Luka Modrić

Avatar patkovic
patkovic
22:14 19.05.2026.

teško mu je bilo u početku kad ga je alonso isključivao iz igre i dodavao samo kad je okružen trojicom -pakost

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

