Cibona prvi finalist Kupa Krešimira Ćosića

Košarkaši Cibone prvi su finalisti ovogodišnjeg izdanja Kupa Krešimira Ćosića, oni su u polufinalu završnog turnira u Zadru svladali Goricu sa 83-73 (21-21, 20-17, 25-17, 17-18).

Cibonu su do pobjede predvodili Matic Rebec sa 28 i Ivan Novačić sa 15 koševa, dok su u sastavu Gorice najefikasniji bili Mislav Brzoja sa 16 i Lovro Mazalin sa 10 poena.

Prvo poluvrijeme donijelo je nekoliko preokreta, a na kraju je Cibona osigurala odlazak na odmor s prednosti 41-38 tricama Bilinovca i Rebeca u posljednjoj minuti druge četvrtine.

Dvoboj je počeo serijom Cibone 8-0, no Gorica se nakon minute odmora koju je pozvao trener Josip Sesar uspjela oporaviti i preko svojih visokih igrača doći do prednosti 19-16 pred kraj prve četvrtine. U drugu četvrtinu bolje je krenula Gorica koja je postigla prvih sedam poena u tom dijelu igre, da bi u 16. minuti stigla do najveće prednosti na utakmici od 34-25.

No, tada je uslijedila velika serija Cibone od 27-5 koja se protegnula kroz drugi dio druge i prvi dio treće četvrtine, prvo poluvrijeme zagrebački je sastav zatvorio udarom 16-4, a nastavak otvorio sa 11-1 za prednost 52-39 u 24. minuti. Hrvatski je prvak preokret ostvario prvenstveno dalekometnih šutom, a istaknuli su se Novačić i Rebec. Ubrzo se Cibona odvojila na najvećih 17 razlike (61-44). Gorica je odgovorila serijom 61-52, ali tih devet razlike bilo je najbliže što se uspjela primaknuti.

Cibona će svoj osmi Kup pokušati osvojiti u subotu od 17.30 sati, a suparnik u finalu bit će joj bolji iz dvoboja Zadar - Split koji je na programu od 20.30 sati.