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OŠTRE REAKCIJE MEDIJA

Englezi u panici pred Hrvatsku: Izbornik poludio zbog jedne stvari, a ovaj detalj je bio užasan

International Friendly - England v New Zealand
Nathan Ray Seebeck/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
07.06.2026.
u 09:47

Engleska je u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo svladala Novi Zeland s 1:0, no pobjeda je ostala u sjeni oštrih kritika. Izvedba u Tampi upalila je alarme uoči otvaranja turnira protiv Hrvatske, a izbornik Thomas Tuchel nije skrivao nezadovoljstvo

Pobjednički gol Harryja Kanea tik prije poluvremena nije bio dovoljan da sakrije blijed dojam Engleske u Tampi. Izbornik Thomas Tuchel bio je vrlo direktan, kritizirajući igru u prvom poluvremenu koju je opisao kao "previše freestyle". "Nisam super sretan. Drugo poluvrijeme mi se više svidjelo, imali smo više 'griza'. U prvom poluvremenu bili smo izvan pozicija i to je usporilo našu igru", izjavio je njemački strateg. Objasnio je kako su se igrači previše oslanjali na ubačaje i udarce iz daljine te igrali s previše dugih lopti, što uopće nije bio dio plana uvježbavanog na treninzima.

Ipak, ono što je možda i više zabrinulo englesku javnost bio je teren na stadionu Raymond James. Mediji su ga opisivali kao "krpani" i "užasan", a fotografije travnjaka izazvale su pravu paniku. Tuchel je priznao da je i sam bio "malo zabrinut" kad je vidio slike, a nakon utakmice potvrdio je da je podloga bila "vrlo teška za igru" i "neravna", što je otežalo brzi protok lopte. S njim se složio i kapetan Harry Kane: "Teren, da budem iskren, nije bio sjajan za igrati na način na koji želimo." Glavni cilj bio je izbjeći ozljede na takvoj podlozi.

Zbog lošeg terena, velike vrućine i vlage, Tuchel je stoga na poluvremenu promijenio baš svih jedanaest igrača. "Sretan sam što se nitko nije ozlijedio. Svi su dobili 45 minuta. Odavde možemo dalje", rekao je izbornik, otkrivši da je očuvanje zdravlja igrača bio apsolutni prioritet. Unatoč pozitivnim stvarima, poput odličnog ulaska Judea Bellinghama koji je s kapetanskom trakom unio živost u drugom dijelu, opći je dojam da je izvedba bila ozbiljno upozorenje uoči SP-a protiv Hrvatske 17. lipnja. Mediji su složni: protiv Vatrenih će Engleska morati pokazati znatno više ili se neće dobro provesti.
Ključne riječi
Novi Zeland hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Engleska SP 2026.

Komentara 1

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Navijač
10:21 07.06.2026.

Spustit ćemo ih na zemlju opet.

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