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POBJEDE U PRIPREMAMA ZA SP

Argentina pobijedila bez Messija, Brazilci slavili i bez Neymara

International Friendly - Brazil v Egypt
Ken Blaze/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
07.06.2026.
u 09:34

Nogometaši Argentine i Brazila ubilježili su pobjede u pripremnim utakmicama i to bez svojih najvećih zvijezda Lea Messija i Neymara.

Brazil je u Clevelandu, s 2-1 bio bolji od Egipta. Brazilci su došli u rano vodstvo golom veznjaka Bruna Guimaresa u 7. minuti, a Egipat je ekspresno izjednačio preko Zika u 11. minuti. Gol odluke postigao je Realov Endrick u 52. minuti. Brazil je tako završio pripreme pobjedom, iako zabrinjava ozljeda desnog beka Wesleyja, dok Neymar nije putovao u Cleveland zbog oporavka od povrede lista.

Argentina je u Teksasu svladala Honduras s 2-0 u pretposljednjoj pripremnoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva. Aktualni svjetski prvaci dominirali su susretom, a pogotke su postigli Lautaro Martinez i Giuliano Simeone. Najveća zvijezda, Lionel Messi, bio je na klupi, a izbornik Lionel Scaloni poštedio ga je kako bi se u potpunosti oporavio od ozljede zadnje lože koju je zadobio 24. svibnja i bio spreman za početak natjecanja.

Turska je na Floridi s 2-1 svladala Venezuelu, a Curacao kod kuće s 4-0 Arubu. 
Ključne riječi
Argentina Brazil SP 2026.

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