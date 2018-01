Červar najavio odlazak? 'Treba nam izbornik iza kojeg će svi stati!'

Nakon poraza od Francuske (27:30), hrvatska rukometna reprezentacija ostala je bez polufinala Europskog prvenstva. Lino Červar bio je razičaran nakon utakmice, ali je stao iz svojih igrača.

- Trudili smo se, ali nije bilo dovoljno. Oni su cijelo vrijeme vodili, iskustvo je prevagnulo. Emocija je također prevagnula, nismo imali prisebnosti i zbog toga smo imali previše tehničkih grešaka. Puno jeftinih golova smo primili, rekao je Červar pa dodao:

- U prvom dijelu je nedostajalo dosta toga, u drugom dijelu dečki su bili bolji.

Jeste li pogriješili u pripremi utakmice?

- A tko to može reći... Možda sam pogriješio u pripremi, možda smo previše željeli. Svatko mora snositi dio odgovornosti. Oni su bolji, iskusniji i to je to. Morali smo igrati fantastično da bismo ih pobijedili. Kad smo ih pred kraj sustigli, primili smo dva laka gola. Čestitam svojim igračima, moram stati iza njih. Treba prihvatiti ovo, život je pun uspona i padova. Igrali smo bez Duvnjaka na prvenstvu... Da imaš najboljeg igrača, bila bi to drugačija priča. No, ne bih se želio vaditi na to, ali to nam je bio hendikep.

Na konferenciji za novinare osvrnuo se i na mogući odlazak s klupe.

- Treba nam izbornik iza kojeg ćemo svi stati jer ga čeka veliki posao u svim reprezentaciju. Vodio sam našu nacionalnu momčad 166 puta, volim ove igrače i reprezentaciju, a čak i ako ne budem više izbornik, podržat ću ih. Bez mene hrvatska rukometna reprezentacija ima budućnost.