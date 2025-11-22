Naši Portali
Španjolska liga

Celta Vigo ne staje, nakon Dinama pao i Alaves, opet oduševio legendarni Aspas

VL
Autor
Hina
22.11.2025.
u 16:23

Ova je pobjeda 1:0 podigla Celtu na deseto mjesto ljestvice La Lige, dok je poraženi Alaves sada dvije pozicije ispod kluba iz Viga

Nedavni suparnik Dinama u Europskoj ligi, Celta Vigo, nastavio je s odličnim nastupima i u La Ligi. Pozitivan niz u španjolskom prvenstvu nogometaši Celta Viga nastavili su u 13. kolu pobjedivši na gostovanju Alaves s minimalnih 1:0.
Utakmica nije prštala od velikih prilika, a odlučena je početkom drugog poluvremena. Domaći vratar je napravio prekršaj ispred svojih vrata na Iagu Aspasu koji je sam izveo jedanaesterac u 55. minuti i zabio za slavlje svoje momčadi.

Podsjetimo, Aspas je briljirao i protiv Dinama, u nedavnoj pobjedi 3:0 u Maksimiru.

Ova je pobjeda podigla Celtu na deseto mjesto ljestvice La Lige, dok je Alaves sada dvije pozicije ispod kluba iz Viga.

U nedjelju još igraju Oviedo - Rayo Vallecano, Betis - Girona, Getafe - Atletico Madrid i Elche - Real Madrid, dok sve završava ogledom u ponedjeljak u kojem se sastaju Espanyol - Sevilla.

La Liga, 13. kolo:

Alaves - Celta 0-1 (Iago Aspas 55-11m)

Barcelona - Athletic (16.15 sati)

Osasuna - Real Sociedad (18.30 sati)

Villarreal - Mallorca (21 sati)

Petak:

Valencia - Levante 1-0 (Duro 79)
Ključne riječi
Celta Vigo La Liga

