Celta Vigo ne staje, nakon Dinama pao i Alaves, opet oduševio legendarni Aspas

Nedavni suparnik Dinama u Europskoj ligi, Celta Vigo, nastavio je s odličnim nastupima i u La Ligi. Pozitivan niz u španjolskom prvenstvu nogometaši Celta Viga nastavili su u 13. kolu pobjedivši na gostovanju Alaves s minimalnih 1:0.
Utakmica nije prštala od velikih prilika, a odlučena je početkom drugog poluvremena. Domaći vratar je napravio prekršaj ispred svojih vrata na Iagu Aspasu koji je sam izveo jedanaesterac u 55. minuti i zabio za slavlje svoje momčadi.
Podsjetimo, Aspas je briljirao i protiv Dinama, u nedavnoj pobjedi 3:0 u Maksimiru.
Ova je pobjeda podigla Celtu na deseto mjesto ljestvice La Lige, dok je Alaves sada dvije pozicije ispod kluba iz Viga.
U nedjelju još igraju Oviedo - Rayo Vallecano, Betis - Girona, Getafe - Atletico Madrid i Elche - Real Madrid, dok sve završava ogledom u ponedjeljak u kojem se sastaju Espanyol - Sevilla.
La Liga, 13. kolo:
Alaves - Celta 0-1 (Iago Aspas 55-11m)
Barcelona - Athletic (16.15 sati)
Osasuna - Real Sociedad (18.30 sati)
Villarreal - Mallorca (21 sati)
Petak:
Valencia - Levante 1-0 (Duro 79)