Celta Vigo ne staje, nakon Dinama pao i Alaves, opet oduševio legendarni Aspas

Nedavni suparnik Dinama u Europskoj ligi, Celta Vigo, nastavio je s odličnim nastupima i u La Ligi. Pozitivan niz u španjolskom prvenstvu nogometaši Celta Viga nastavili su u 13. kolu pobjedivši na gostovanju Alaves s minimalnih 1:0.

Utakmica nije prštala od velikih prilika, a odlučena je početkom drugog poluvremena. Domaći vratar je napravio prekršaj ispred svojih vrata na Iagu Aspasu koji je sam izveo jedanaesterac u 55. minuti i zabio za slavlje svoje momčadi.

Podsjetimo, Aspas je briljirao i protiv Dinama, u nedavnoj pobjedi 3:0 u Maksimiru.

Ova je pobjeda podigla Celtu na deseto mjesto ljestvice La Lige, dok je Alaves sada dvije pozicije ispod kluba iz Viga.

U nedjelju još igraju Oviedo - Rayo Vallecano, Betis - Girona, Getafe - Atletico Madrid i Elche - Real Madrid, dok sve završava ogledom u ponedjeljak u kojem se sastaju Espanyol - Sevilla.

La Liga, 13. kolo:

Alaves - Celta 0-1 (Iago Aspas 55-11m)

Barcelona - Athletic (16.15 sati)

Osasuna - Real Sociedad (18.30 sati)

Villarreal - Mallorca (21 sati)

Petak:

Valencia - Levante 1-0 (Duro 79)