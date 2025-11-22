Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
Vecernji.hr
14. KOLO HNL-A

UŽIVO Velike promjene u Dinamu za Varaždin, Nevistić i Beljo završili na klupi

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
22.11.2025. u 14:19
Dinamo i Varaždin sastaju se na Maksimiru u dvoboju 14. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Susret je na rasporedu od 15 sati.
Dinamo
0-0
Varaždin
14. KOLO HNL-A, 15:00, MAKSIMIR, ZAGREB
VARAŽDIN

Zelenika, Škaričić, Ba, Tepšić,  Jovanov, Duvnjak, Belcar, Boršić, Latković, Mamić, Mamut.

DINAMO

Filipović, Mikić, Dominguez, McKenna, Perez, Ljubičić, Mišić, Zajc, Lisica, Bakrar, Hoxha.

Stigli su sastavi. U momčadi Dinama nema dosad standarnog vratara Nevistića, umjesto njega je Filipović. Nema ni Belje, u napadu je Bakrar.

Trener Mario Kovačević neće moći složiti idealan sastav, što zbog ozljeda, što zbog umora nekih igrača koji su se vratili s reprezentativnih akcija. No, za trenera Dinama nema alibija, današnjom igrom mora vratiti povjerenje navijača i pokazati da je svoju momčad tijekom reprezentativne stanke vratio na pobjednički put.

Dinamo i Varaždin danas od 15 sati (Maxsport 1) otvaraju subotnji program 14. kola SuperSport HNL-a, a plavi će pokušati prekinuti slab prvenstveni niz u kojem su na zadnje tri utakmice upisali samo jednu pobjedu (Rijeka), uz dva poraza (Vukovar i Istra 1961).

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još