UŽIVO Velike promjene u Dinamu za Varaždin, Nevistić i Beljo završili na klupi

Filipović, Mikić, Dominguez, McKenna, Perez, Ljubičić, Mišić, Zajc, Lisica, Bakrar, Hoxha.
Stigli su sastavi. U momčadi Dinama nema dosad standarnog vratara Nevistića, umjesto njega je Filipović. Nema ni Belje, u napadu je Bakrar.
Trener Mario Kovačević neće moći složiti idealan sastav, što zbog ozljeda, što zbog umora nekih igrača koji su se vratili s reprezentativnih akcija. No, za trenera Dinama nema alibija, današnjom igrom mora vratiti povjerenje navijača i pokazati da je svoju momčad tijekom reprezentativne stanke vratio na pobjednički put.
Dinamo i Varaždin danas od 15 sati (Maxsport 1) otvaraju subotnji program 14. kola SuperSport HNL-a, a plavi će pokušati prekinuti slab prvenstveni niz u kojem su na zadnje tri utakmice upisali samo jednu pobjedu (Rijeka), uz dva poraza (Vukovar i Istra 1961).
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
'Svima smo lagali': Naša pjevačica u suzama otkrila veliku tajnu, obitelj i prijatelji ostali u potpunom šoku!
Maloljetnici u neboderu bili satima, pušili i gasili čikove gdje su stigli, a sve se dogodilo zbog izazova na TikToku?
Dramatično obraćanje Volodimira Zelenskog: 'Pred nama bi mogao biti iznimno težak izbor'
'Molim vas, nemojte to raditi': Thompson morao zaustaviti koncert, a evo i zašto
Želite prijaviti greške?
Dolaze iz Austrije: Stiže 'tajni' let sa 16 azilanata, do sada su u Hrvatsku vraćene 1263 osobe
Igrači ne razumiju Sanchezov sustav, a mentalitet su otkrile njegove izjave nakon velikog kiksa Rijeke
Udar na džepove: Neodgovornim vozačima u Zagrebu je odzvonilo, stižu nove globe
Još iz kategorije
VIDEO Hrvatski nogometaši spasili život čovjeku čiji je automobil gutala vatra!
Dok se plamen širio i prijetio da će progutati cijelo vozilo, Uskoci su bez imalo oklijevanja potrčali prema buktinji. Među prvima su reagirali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković. Zajedničkim su snagama uspjeli izvući vozača iz vatre u posljednjim trenucima te mu tako spasili život.
Bivši igrač Rijeke priznao da su namjerno pustili utakmicu, nakon čega je Dinamo ispao! Otkrio je detalje
"Dinamo je gubio od Belupa 3:1. Došli su nam u svlačionicu i pitaju oni nas na poluvremenu hoćemo li im pustiti utakmicu. Mi govorimo: 'Kako pustiti?' Kao oni će nama dati šest bodova u Ligi za prvaka, pošto Dinamo gubi."
Uzdrmani Dinamo danas dočekuje Varaždin, Hajduk na teškom ispitu kod Rijeke. Evo gdje gledati
Koeficijenti za utakmicu Dinamo - Varaždin favoriziraju domaćina, čija je pobjeda 1.35, dok su remi 6.00, a trijumf Varaždina čak 11.00. U Jadranskom derbiju Rijeka je blagi favorit s koeficijentom 2.80, remi je 3.20, a pobjeda Hajduka 3.00.
Trener Slavena o genijalnom potezu svog igrača: 'Ja nikad sretniji što sam mu trener'
Skoro smo sami vratili Vukovar u igru, ali nas to na sreću nije do kraja kaznilo
Slaven uvjerljivo pobijedio Vukovar u ludoj utakmici: Jagušić ponovno heroj Koprivničana
Najbolje razdoblje igre gostiju bilo je početkom drugog poluvremena. Prvo je u 54. minuti Vukovar dobio kazneni udarac jer je Agbekpornu nespretno nagazio Gonzaleza na samom rubu kaznenog prostora
VIDEO Pogledajte nevjerojatni pogodak najvećeg hrvatskog talenta
Vukovar je ipak došao do smanjena zaostatka autogolom domaćeg vratara Čovića u 65. minuti
Dinamo u HNL-u pronašao rješenje za najproblematičniju poziciju?
Treba dodati i kako ga jako dobro poznaje voditelj Dinamove škole Albert Capellas
Važan igrač Dinama propustit će utakmicu s Varaždinom? Plavi moraju riješiti veliki problem
Zbog lošeg terena na kojem su igrali, osjetio je probleme, vidjet ćemo hoće li moći biti u konkurenciji za utakmicu s Varaždinom - rekao je pomoćni trener Dinama Sandro Bloudek
Pala je odluka: Kovačević uveo veliku promjenu! Evo zašto nije dao izjavu uoči važne utakmice
To je njegovo pravo, njegova mogućnost, ali mora biti svjestan da mediji mogu bez njegovih izjava, no nije u redu takav odnos prema navijačima
Jadranski derbi bit će odgođen? Svi su svjesni onoga što se sprema u Hrvatskoj
Najiščekivanija utakmica kola između Rijeke i Hajduka, zakazana za subotu u 18 sati na Rujevici, vrlo je upitna. Glavni krivac je najavljeno nevrijeme koje bi trebalo pogoditi Kvarner i stvoriti nemoguće uvjete za igru
Zelenika, Škaričić, Ba, Tepšić, Jovanov, Duvnjak, Belcar, Boršić, Latković, Mamić, Mamut.