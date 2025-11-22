UŽIVO Velike promjene u Dinamu za Varaždin, Nevistić i Beljo završili na klupi

NEOBIČNO SVJEDOČANSTVO

Bivši igrač Rijeke priznao da su namjerno pustili utakmicu, nakon čega je Dinamo ispao! Otkrio je detalje

"Dinamo je gubio od Belupa 3:1. Došli su nam u svlačionicu i pitaju oni nas na poluvremenu hoćemo li im pustiti utakmicu. Mi govorimo: 'Kako pustiti?' Kao oni će nama dati šest bodova u Ligi za prvaka, pošto Dinamo gubi."