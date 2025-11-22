Naši Portali
NEOBIČNO SVJEDOČANSTVO

Bivši igrač Rijeke priznao da su namjerno pustili utakmicu, nakon čega je Dinamo ispao! Otkrio je detalje

ARHIVA - Split: Hajduk pod vodstvom Miroslava Blaževića osvojio Superkup 2005. godine
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
22.11.2025.
u 10:41

"Dinamo je gubio od Belupa 3:1. Došli su nam u svlačionicu i pitaju oni nas na poluvremenu hoćemo li im pustiti utakmicu. Mi govorimo: 'Kako pustiti?' Kao oni će nama dati šest bodova u Ligi za prvaka, pošto Dinamo gubi."

Siniša Linić (43), bivši igrač Rijeke i Hajduka, ispričao je da je riječki klub svojevremeno namjerno pustio utakmicu. Bilo je to u sezoni 2004./05.

- Igraju Zagreb - Rijeka u Kranjčevićevoj zadnju utakmicu. Bila je Liga za prvaka i Liga za ostanak. Dinamo je igrao Koprivnici protiv Belupa, a ako pobijedi, Zagreb ide u Ligu za ostanak. Sandro Klič, Bartolović, Jakirović i ekipa su igrali za Zagreb. Mi vodimo na poluvremenu, Erceg je zabio za 1:0. Dinamo je gubio od Belupa 3:1. Došli su nam u svlačionicu i pitaju oni nas na poluvremenu hoćemo li im pustiti utakmicu. Mi govorimo: 'Kako pustiti?' Kao oni će nama dati šest bodova u Ligi za prvaka, pošto Dinamo gubi. Nisu dobili plaće, ali dobit će premije. I što se mi dogovorimo? Pustili smo. Oni su nas pobijedili 2:1. Dinamo ispadne, mi igramo Ligu za prvaka - rekao je Linić podcastu 'Druga lopta' te nastavio:

- Igramo prvu utakmicu na Kantridi, mi to moramo pobijediti, Klič nam zabije gol za 0:1. Mi smo se mučili, ja napucam Ercega u glavu, okrene golmana, dobijemo mi 4:1. Nisam imao osjećaj da su nam išta pustili. I onda igramo u Kranjčevićevoj zadnju utakmicu. 1:0, 2:0 za njih. Mi govorimo šta je ovo, pitamo Bartolovića šta je, 'treba mi za žutu majicu', kaže. Jakirovića pitamo jesmo li se dogovorili nešto. 'Ma gledaju me Rusi', odgovorio je. Završi utakmica u svlačionici kaos. Mile Petković je njima bio trener i dođe: 'Šta je dečki, treba li šta znat?' A Scoria na njega: 'Šta trebaš znat!?'. Bila je nemoguća makljaža u svlačionici, mi smo izgubili utakmicu. Puštena utakmica i mi na kraju ispadnemo budale, naivci.

Kupnja