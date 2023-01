Čelnik francuskog saveza razriješen dužnost nakon velikog skandala s agenticom

Dugogodišnji predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF), 81-godišnji Noel Le Graet povučen je s te dužnosti te će ga zamijeniti dosadašnji dopredsjednik Philippe Diallo, odlučeno je na izvanrednoj sjednici Izvršnog odbora FFF-a u srijedu.Le Graetova pozicija oslabila je nakon nedavnih kontroverznih izjava vezanih uz legendarnog francuskog igrača Zinedinea Zidanea koji je slovio kao mogući nasljednik Didiera Deschampsa na mjestu izbornika aktualnih svjetskih doprvaka.

Uoči nedavnog SP-a u Katru očekivalo se kako će Deschamps po završetku tog natjecanja napustiti klupu "trikolora" te kako će ga zamijeniti Zidane, no nakon dolaska do finala Deschamps je odlučio ostati i potpisao je novi ugovor do ljeta 2026. godine kojega je IO FFF-a u srijedu i jednoglasno potvrdio.

Le Graet je na mjesto predsjednika FFF-a stigao 2011. godine, a imao je mandat do 2024.