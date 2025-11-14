Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
STIŽE REVOLUCIJA

Čelnik ATP-a najavio velike promjene: Uvodi se novi Masters, a najbolji igrači dobivaju dodatne beneficije

ATP Finals - Turin
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
14.11.2025.
u 15:49

Gaudenzijev prijedlog je smanjiti broj događanja na Touru na 32 godišnje - četiri Grand Slama, deset Mastersa, osam tjedana turnira iz serija ATP 500 i deset tjedana serije 250 plus završni Masters

Predsjednik ATP-a Andrea Gaudenzi na završnom Matsers turniru sezone pojasnio je nove planove za budućnost tenisa i promjene koje želi uvesti. Nije to točno potvrdio, ali pretpostavlja se da će se s pormjenama krenuti od sezone 2028. kada se uvodi novi, deseti. Masters 1000 turnir koji će se igrati u Saudijskoj Arabiji.

Gaudenzi je objasnio da je cilj ATP-a fokusirati se na njegov najveći proizvod, a to su upravo Masters 1000 turniri budući da Grand Slamovi funkcioniraju samostalno.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

- Publika voli gledati okršaje najboljih. Zato ćemo dodati još jedan Masters, ali ćemo nastaviti smanjivati broj turnira serije 250. Već smo ih sa 38 smanjili na 29, a bit će ih još manje kada počne igranje arapskog Mastersa - poručio je.

Mnogi se navijači žale kako su Masters turniri sada predugački i traju i po deset dana ili dva tjedna, a ne tjedan dana kao prije. Gaudenzi je i na to imao spreman odgovor.

- Kada sam ja bio igrač, najviše vremena proveo sam između 20. i 50. mjesta na svijetu. Mogao sam igrati sve Grand Slamove, ali ne uvijek i Masterse. Zato je bilo važno povećati ždrijeb na 96, kako bi veći broj tenisača mogao sudjelovati na njima. Uostalom, to nije ništa novo. Indian Wells i Miami tako se igraju već 35 godina. I mnogo su uspješniji od ostalih. Jednostavno, više dana igranja donosi veću zaradu turnirima, a onda su i nagrade igračima veće.

Punto de Break prenosi kako Gaudenzi ima plan i kako 'spasiti' najbolje igrače od preopterećenja. Kako se povećao broj Mastersa. uvelo bi se i pravilo po kojem bi najbolji tenisači bili slobodni u prva dva kola tih turnira i natjecanju se uključili tek u trećem. 

Ne pomaže ni što postoji velika razlika među tenisačima pa oni najbolji traže smanjenje broja turnira dok oni slabije plasirani žele da natjecanja bude čim više budući da na velikim turnirima rano ispadaju i tako ne dolaze do prilika da osvoje veliki broj bodova.

Gaudenzijev prijedlog je smanjiti broj događanja na Touru na 32 godišnje - četiri Grand Slama, deset Mastersa, osam tjedana turnira iz serija ATP 500 i deset tjedana serije 250 plus završni Masters.

Upitan je i o duljini trajajnja sezone te je jasno poručio kako smatra da igrači nemaju dovoljno vremena za odmor.

- Neki kažu da je šest tjedana pauze dovoljno, drugi traže sedam ili osam. Svakom su na kraju sezone potrebna oko dva tjedna odmora. Potom jedan ili dva tjedna kondicijskih priprema. Meni se sezona završavala nakon Pariza, jer nisam igrao Masters, a finale Davis Cupa igrao sam samo jednom. Ali oni iz prvih deset imaju drukčiji raspored.

Ključne riječi
promjene Masters 1000 Grand Slam ATP

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja