Čelnik ATP-a najavio velike promjene: Uvodi se novi Masters, a najbolji igrači dobivaju dodatne beneficije

Predsjednik ATP-a Andrea Gaudenzi na završnom Matsers turniru sezone pojasnio je nove planove za budućnost tenisa i promjene koje želi uvesti. Nije to točno potvrdio, ali pretpostavlja se da će se s pormjenama krenuti od sezone 2028. kada se uvodi novi, deseti. Masters 1000 turnir koji će se igrati u Saudijskoj Arabiji.

Gaudenzi je objasnio da je cilj ATP-a fokusirati se na njegov najveći proizvod, a to su upravo Masters 1000 turniri budući da Grand Slamovi funkcioniraju samostalno.

- Publika voli gledati okršaje najboljih. Zato ćemo dodati još jedan Masters, ali ćemo nastaviti smanjivati broj turnira serije 250. Već smo ih sa 38 smanjili na 29, a bit će ih još manje kada počne igranje arapskog Mastersa - poručio je.

Mnogi se navijači žale kako su Masters turniri sada predugački i traju i po deset dana ili dva tjedna, a ne tjedan dana kao prije. Gaudenzi je i na to imao spreman odgovor.

- Kada sam ja bio igrač, najviše vremena proveo sam između 20. i 50. mjesta na svijetu. Mogao sam igrati sve Grand Slamove, ali ne uvijek i Masterse. Zato je bilo važno povećati ždrijeb na 96, kako bi veći broj tenisača mogao sudjelovati na njima. Uostalom, to nije ništa novo. Indian Wells i Miami tako se igraju već 35 godina. I mnogo su uspješniji od ostalih. Jednostavno, više dana igranja donosi veću zaradu turnirima, a onda su i nagrade igračima veće.

Punto de Break prenosi kako Gaudenzi ima plan i kako 'spasiti' najbolje igrače od preopterećenja. Kako se povećao broj Mastersa. uvelo bi se i pravilo po kojem bi najbolji tenisači bili slobodni u prva dva kola tih turnira i natjecanju se uključili tek u trećem.

Ne pomaže ni što postoji velika razlika među tenisačima pa oni najbolji traže smanjenje broja turnira dok oni slabije plasirani žele da natjecanja bude čim više budući da na velikim turnirima rano ispadaju i tako ne dolaze do prilika da osvoje veliki broj bodova.

Gaudenzijev prijedlog je smanjiti broj događanja na Touru na 32 godišnje - četiri Grand Slama, deset Mastersa, osam tjedana turnira iz serija ATP 500 i deset tjedana serije 250 plus završni Masters.

Upitan je i o duljini trajajnja sezone te je jasno poručio kako smatra da igrači nemaju dovoljno vremena za odmor.

- Neki kažu da je šest tjedana pauze dovoljno, drugi traže sedam ili osam. Svakom su na kraju sezone potrebna oko dva tjedna odmora. Potom jedan ili dva tjedna kondicijskih priprema. Meni se sezona završavala nakon Pariza, jer nisam igrao Masters, a finale Davis Cupa igrao sam samo jednom. Ali oni iz prvih deset imaju drukčiji raspored.