Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAVIS CUP

Njemačka dočekuje Hrvatsku u Halleu

Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Hina
17.04.2026.
u 15:30

Susret 2. kola kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa između Njemačke i Hrvatske igrat će se 19. i 20. rujna u Halleu, objavio je Njemački teniski savez (DTB).

Hrvatska je u prvom kolu u Varaždinu pobijedila Dansku sa 3-1, dok je Njemačka u Dusseldorfu sa 4-0 porazila Peru.

Susret između Njemačke i Hrvatske bit će okršaj drugog kola kvalifikacija, a pobjednik će se plasirati na završnicu koja će se od 24. do 29. studenog održati u Bologni u Italiji koja će braniti lanjski naslov.

Igrat će se na tvrdoj podlozi u Heristo Areni koja će za ovu priliku imati kapacitet za 11.500 gledatelja.

"U Halleu možemo očekivati ​​posebnu atmosferu. To je upravo energija koja nam je potrebna za uspjeh. Hrvatska će biti opasan protivnik, s dobrom mješavinom iskusnih igrača svjetske klase i uzbudljivih profesionalaca u usponu, uključujući Marina Čilića i Dina Prizmića. Nadalje, u svojoj momčadi imaju dva najbolja igrača u parovima na turneji, Matea Pavića i Nikolu Mektića," kazao je njemački kapetan Michael Kohlmann.

Bit će to peti hrvatsko - njemački okršaj, a Njemačka vodi sa 3-1 u pobjedama. Posljednji susret bio je prije 15 godina, a Njemačka je u dvoboju 1. kola u Domu sportova pobijedila sa 3-2. Nijemci su slavili i 2007. u Krefeldu sa 3-2, te 1995. u Karlsruheu sa 4-1. Jedinu pobjedu hrvatski tenisači su ostvarili 2002. u Zagrebu sa 4-1.

Ulaznice kreću u prodaju u petak, u sustavima Reservix i Eventim, a cijena varira ovisno o kategoriji. Najjeftinije (treća kategorija) bit će 69 eura za oba dana (po danu 39 eura), a najskuplji komplet (VIP) stajat će 775 eura. Djeca imaju popust, pa će dnevna ulaznica biti 25 eura.

Prvog dana, u subotu 19. rujna, na rasporedu su dva pojedinačna meča (početak je u 14 sati), a drugog dana (početak u 12 sati) igrat će se meč parova, te slijede dva pojedinačna meča.

U preostalih šest susreta drugog kruga kvalifikacija igrat će Čile - Španjolska, Velika Britanija - Ekvador, Austrija - Belgija, Južna Koreja - Indija, Češka - SAD, te Kanada - Francuska.
Ključne riječi
tenis Davis cup

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!