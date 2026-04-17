Njemačka dočekuje Hrvatsku u Halleu

Susret 2. kola kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa između Njemačke i Hrvatske igrat će se 19. i 20. rujna u Halleu, objavio je Njemački teniski savez (DTB).
Hrvatska je u prvom kolu u Varaždinu pobijedila Dansku sa 3-1, dok je Njemačka u Dusseldorfu sa 4-0 porazila Peru.
Susret između Njemačke i Hrvatske bit će okršaj drugog kola kvalifikacija, a pobjednik će se plasirati na završnicu koja će se od 24. do 29. studenog održati u Bologni u Italiji koja će braniti lanjski naslov.
Igrat će se na tvrdoj podlozi u Heristo Areni koja će za ovu priliku imati kapacitet za 11.500 gledatelja.
"U Halleu možemo očekivati posebnu atmosferu. To je upravo energija koja nam je potrebna za uspjeh. Hrvatska će biti opasan protivnik, s dobrom mješavinom iskusnih igrača svjetske klase i uzbudljivih profesionalaca u usponu, uključujući Marina Čilića i Dina Prizmića. Nadalje, u svojoj momčadi imaju dva najbolja igrača u parovima na turneji, Matea Pavića i Nikolu Mektića," kazao je njemački kapetan Michael Kohlmann.
Bit će to peti hrvatsko - njemački okršaj, a Njemačka vodi sa 3-1 u pobjedama. Posljednji susret bio je prije 15 godina, a Njemačka je u dvoboju 1. kola u Domu sportova pobijedila sa 3-2. Nijemci su slavili i 2007. u Krefeldu sa 3-2, te 1995. u Karlsruheu sa 4-1. Jedinu pobjedu hrvatski tenisači su ostvarili 2002. u Zagrebu sa 4-1.
Ulaznice kreću u prodaju u petak, u sustavima Reservix i Eventim, a cijena varira ovisno o kategoriji. Najjeftinije (treća kategorija) bit će 69 eura za oba dana (po danu 39 eura), a najskuplji komplet (VIP) stajat će 775 eura. Djeca imaju popust, pa će dnevna ulaznica biti 25 eura.
Prvog dana, u subotu 19. rujna, na rasporedu su dva pojedinačna meča (početak je u 14 sati), a drugog dana (početak u 12 sati) igrat će se meč parova, te slijede dva pojedinačna meča.
U preostalih šest susreta drugog kruga kvalifikacija igrat će Čile - Španjolska, Velika Britanija - Ekvador, Austrija - Belgija, Južna Koreja - Indija, Češka - SAD, te Kanada - Francuska.