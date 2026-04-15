Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASTUŽIO DOMAĆU PUBLIKU

Carlos Alcaraz zbog ozljede se povukao s turnira u Barceloni

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
15.04.2026.
u 19:13

Drugi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz povukao se s turnira u Barceloni zbog ozljede desnog zapešća, objavili su organizatori

Alcaraz se ozlijedio tijekom pobjede u prvom kolu nad Fincem Ottom Virtanenom sa 6-4, 6-2, ali je usprkos bolovima uspio završiti meč. U drugom kolu je trebao igrati protiv Čeha Tomaša Machača. Čeh se tako bez borbe plasirao u četvrtfinale gdje će se suočiti s petim nositeljem Andreyjem Rublevom ili Lorenzom Sonegom.

"Nažalost, neću moći nastaviti na ovom turniru. Osjetio sam kako mi zglob popušta tijekom meča. Nakon testova, vidjeli smo da je ozljeda ozbiljnija nego što smo svi očekivali i moram slušati svoje tijelo. S velikom tugom moram ići kući kako bih što prije započeo oporavak sa svojim timom, liječnicima i fizioterapeutom te pokušao biti što zdraviji za turnire koji me očekuju," poručio je 22-godišnji Španjolac koji je dva puta slavio u Barceloni (2022, 2023), a lani je izgubio u finalu.

Alcaraz će nakon turnira u Barceloni izgubiti 280 bodova. Stoga će Jannik Sinner na Madrid Open stići kao svjetski broj jedan s prednošću od 390 bodova.

Očekuje se da će se Alcaraz vratiti u akciju u Madridu koji počinje 22. travnja.
Ključne riječi
tenis Barcelona Carlos Alcaraz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!